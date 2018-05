AlpenBank e le ricette di Daniele Reponi al Modena Golf & Country Club

Una dinner night davvero speciale, in una cornice unica come il Modena Golf & Country Club. Le dolci note musicali dei ragazzi dell’Istituto Vecchi Tonelli e come ospite d’onore Daniele Reponi, il non chef che crea vere e proprie magie con i suoi panini, resi celebri dalla trasmissione televisiva La Prova del Cuoco su Rai Uno. Ospite di AlpenBank, Reponi ha proposto due ricette, un panino dedicato al famoso cocktail di gamberi, con insalata, gamberi, maionese e un mix di pepe macinato al momento, e un panino applauditissimo con bresaola, avocado, formaggio di capra, passata di fragole e pate di olive nere.

"La tradizione prima di tutto, la tradizione di una banca austriaca che però sul territorio si sta distinguendo nella gestione dei patrimoni di famiglie e di privati - ha spiegato il Dottor Umberto Artioli Gnoli,di AlpenBank Modena - l‘incontro con Reponi è stato casuale ma abbiamo subito trovato dei punti in comune, lui è una persone seria, spontanea, e genuina come le cose che ha preparato per il nostro evento".

Presente anche il Dottor Roberto Zanin direttore di AlpenBank che ha dato anche il la alla gara di golf sul green di Colombaro.

