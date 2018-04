Circoli Arci, Anna Lisa Lamazzi riconfermata presidente

Anna Lisa Lamazzi è stata riconfermata presidente di Arci Modena. Eletta all’unanimità dal nuovo consiglio direttivo il 21 aprile scorso, in occasione del VI Congresso Provinciale, guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni: “Ringrazio per la fiducia e ora vogliamo continuare a guardare al futuro da protagonisti e costruire insieme il cambiamento che ci serve. Il contesto politico e sociale che ci circonda è complesso e in forte trasformazione, noi continueremo a dare il nostro contributo per affermare l’idea di comunità e Paese che vogliamo. Lo faremo usando il linguaggio della cultura, della partecipazione, dei diritti civili e della socialità”. A

rci Modena è una rete di 174 basi associative e 48.500 soci, un patrimonio importante di realtà aggregative plurali: circoli giovanili e anziani, circoli tradizionali, realtà a vocazione culturale e sociale e polisportive che condividono valori, mission e obiettivi. “Arci, che compie 61 anni di storia, nasce nel dopoguerra ed è legata alla Resistenza e all’antifascismo, valori che sono pilastri importanti della sua identità e che si rinnovano ogni giorno nel protagonismo attivo e quotidiano di circoli, associazioni e polisportive. – spiega la presidente - Il nostro impegno è per la promozione, attraverso il nostro “fare”, di una idea di società solidale e inclusiva, di una casa comune per tutti, dove la differenza viene vista come un valore, dove si raccolgono idee, progetti e si sperimentano nuovi linguaggi culturali, dove i giovani sono protagonisti e si costruisce un nuovo civismo democratico, attento alla solidarietà, ai diritti e all’accoglienza”.

Anna Lisa Lamazzi, 47 anni, è sposata e ha due figli. Vive a Fiorano dove è stata assessore alla Cultura dal 2009 al 2014. In Arci Modena dal 2000, è al secondo mandato da presidente e, precedentemente, ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore attività culturali e fa parte degli organismi direttivi regionali e nazionali.