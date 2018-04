Giovani, aperto il bando per il Servizio Civile Volontario

Sono trenta, distribuiti in tutta la provincia di Modena, i posti a disposizione dei giovani interessati a svolgere un periodo di servizio civile volontario nell’ambito del bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna e al quale è già possibile iscriversi.

Al bando, per il quale è possibile presentare domanda fino a lunedì 21 maggio 2018, possono partecipare i giovani tra i 18 e i 29 anni, senza distinzione di cittadinanza. La durata dei progetti di servizio civile nei diversi ambiti (13 in tutto nel territorio provinciale) è di 10 mesi, con un impegno di circa 20 ore settimanali e un’indennità mensile di 288 euro netti. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto, scegliendo quello più rispondente alle attitudini personali. La domanda deve essere presentata direttamente all’ente titolare del progetto scelto.

Il testo del bando, le schede di presentazione dei singoli progetti e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito www.coprescmodena.it. Lo sportello informativo del Copresc offre inoltre la possibilità di approfondire i progetti, di ricevere un supporto per la compilazione della domanda o verificare di averla compilata correttamente. Il Copresc si trova in piazza Grande 17; tel: 059 2032814. È aperto il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 15; il martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.

Il servizio civile volontario è un’esperienza non ripetibile: non può quindi presentare domanda chi sta svolgendo o ha già svolto il servizio nell’ambito di progetti nazionali o regionali, o chi abbia interrotto il servizio prima della sua conclusione.

Non è possibile inoltre presentare domanda di partecipazione nello stesso ente per il quale, nell’anno in corso o nei tre precedenti, il giovane abbia attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o di collaborazione anche non retribuita (per esempio tirocinio, stage o alternanza scuola-lavoro). È invece possibile presentare domanda per svolgere Servizio civile volontario presso lo stesso ente per il quale si è svolto o si sta svolgendo un’esperienza di volontariato.