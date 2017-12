Spazi culturali. Lo storico "Crogiolo" della Marazzi apre alla città

È stata sottoscritta la convenzione tra Marazzi Group e Comune di Sassuolo per l’utilizzo della sala polivalente denominata “Crogiolo”, situata in Via Regina Pacis 39, che verrà inaugurata il prossimo 21 gennaio. Oggetto della convenzione è l’utilizzo, a titolo gratuito, da parte del Comune di Sassuolo, dello spazio storico denominato “Crogiolo” di proprietà di Marazzi Group, per attività culturali, civiche e di spettacolo rivolte al pubblico, per un numero massimo di 25 giornate nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2018.

“Uno spazio storico della città che torna al suo antico splendore e viene messo a disposizione di Sassuolo – commenta il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni – grazie al lavoro ed alla disponibilità di Marazzi Group che ringraziamo a nome di tutta la collettività. Una nuova sala polifunzionale, in cui potranno essere ospitate performance, reading e appuntamenti culturali: non un teatro o un’alternativa a spazi di cui la nostra città ha ancora bisogno, ma un passo avanti importante reso possibile dalla disponibilità di un’azienda privata, come Marazzi Group, che vive sul territorio ed ha a cuore i suoi bisogni. Grazie al Crogiolo avremo finalmente la possibilità di allestire una programmazione di livello e di dare spazio alle attività culturali delle Associazioni del territorio”.

Il “Crogiolo” e relativi arredi e attrezzature con le relative funzionalità, come detto, saranno a disposizione gratuitamente per 25 giornate, fino al 31 dicembre 2018 per attività adeguate alle caratteristiche dello spazio e consone al prestigio dello stesso.

In caso di accordo tra le parti, la durata della convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa adozione di apposito provvedimento deliberativo espresso.

Il Crogiolo Marazzi rappresenta un riferimento storico dei primi insediamenti industriali sul territorio: un edificio in muratura, con tipico tetto a due falde sorretto da capriate in legno, le cui pareti presentano una serie di segni architettonici la cui rilettura determina la storia dell’edificio stesso: fabbrica di ceramica, magazzino, laboratorio di idee e prototipi e oggi spazio aperto al pubblico.

“Siamo molto felici di aprire alla città le porte del Crogiolo”, commenta Mauro Vandini, Amministratore Delegato di Marazzi. “E il luogo dove la Marazzi è nata nel 1935, e ha ospitato, negli anni 80, le Sperimentazioni Marazzi, divenendo quel laboratorio culturale sulla ceramica voluto da Filippo Marazzi, a cui deve il nome Crogiolo, dove hanno operato artisti, architetti e fotografi di fama internazionale. Aprirlo al pubblico per ospitare eventi culturali organizzati dal Comune è un contributo coerente con la storia dell’edificio e anche con il ruolo dell’azienda sul territorio”.