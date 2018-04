Play "extralarge" piace e convince, la fiera si apre con il botto

Un tiro di dadi decisamente fortunato - per usare una metafora a tema - quello con cui si sono aperti i giochi di Play 2018. La nuova organizzazione della fiera del gioco sembra aver colto nel segno, con l'anticipo al venerdì pomeriggio che ha fatto già registrare una buona affluenza di pubblico, con i padiglioni pieni fino a sera di tanti appassionati e curiosi. Lo "zoccolo duro" della fiera modenese, vale a dire i grandi appassionati del mondo ludico, non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di godere di una giornata aggiuntiva fra gli stand delle case produttrici e delle associazioni. Particolarmente azzeccata, complice il meteo favorevole, la scelta di rimodulare gli spazi espositivi aprendo ad una vasta area esterna in cui trovano spazio diverse attrazioni, rendendo così più vivibile gli ambienti interni.

Grandissima curiosità per una delle novità assolute della decima edizione, ovvero il padiglione “Play Kids” con 2500 metri quadri destinati esclusivamente a giochi, laboratori e attività interattive per far conoscere ai più piccoli (e ai loro genitori) le nuovissime proposte delle aziende che hanno abbassato la soglia minima d’età dei giochi da tavolo. E così con tavoli, sedie e allestimenti tutto a misura di bambino, anche i più piccoli hanno potuto sfidare i propri genitori in un’atmosfera ludica unica a cui hanno fatto da contorno la pista di trottole più lunga d’Italia, quella di 15 metri delle biglie a ciclotappo, le attrezzature messe a disposizione dai LudoBus per i giochi di movimento, le costruzioni in legno e quelle con gli intramontabili mattoncini LEGO.

E mentre al piano terra i tavoli hanno ospitato giochi e sfide, ai tavoli del primo piano della Fiera si è invece discusso di affari con aziende ed editori a caccia di nuovi talenti: la scommessa dell’evento “business” Play Trade – l’altra grande novità della decima edizione – ha riscosso un grande successo con oltre 200 addetti ai lavori che per tutta la giornata si sono potuti concentrare sulle proprie attività con diversi spunti di approfondimento.

Divertimento assicurato, quindi, anche nella giornata di sabato e domenica, in cui oltre agli spazi di via Virgilio, lo spirito di Play animerà anche il centro storico, con gli eventi del Fuorisalone.

