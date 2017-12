Biblioteche, le aperture dutante le festività e le bancherelle

Sono tre le biblioteche comunali attive a orari regolari nel periodo delle Festività natalizie e di fine anno. Se si escludono, infatti, la Vigilia che cade di domenica il 24 dicembre, il 25 giorno di Natale, il 26 quello di Santo Stefano, domenica 31, lunedì 1 gennaio e sabato 6 gennaio, la biblioteca Delfini di corso Canalgrande 103, la Rotonda nel centro commerciale di via Morane 500 e la Poletti di Palazzo dei Musei osservano i consueti orari di apertura al pubblico dei lettori: per la Delfini, lunedì 14.30-20 e da martedì a sabato 9.30-20; per la Rotonda, da lunedì a sabato 9.30-19; per la Poletti, lunedì 14.30-19; da martedì a venerdì 8.30-13 e 14.30-19; sabato 8.30-13. Sospeso il prestito interbibliotecario che riprende l’8 gennaio.

La biblioteca Giardino di via Curie 22, invece, sarà chiusa dal 27 dicembre e riaprirà il 2 gennaio, giorno dal quale chiude la biblioteca Crocetta di largo Pucci via Canaletto, per poi riaprire regolarmente dall’8 gennaio. L’orario consueto di apertura al pubblico, per entrambe queste biblioteche è da lunedì a venerdì 15-19 e giovedì e sabato anche la mattina 9-12.30.

I Punti di Lettura in quartieri e frazioni chiudono dal 23 dicembre e riprendono le loro attività dall’8 gennaio.

Anche nel periodo natalizio le biblioteche comunali ospitano bancarelle di libri che escono dagli scaffali e possono essere acquistati a un ottimo prezzo. In particolare, alla Delfini fino al 5 gennaio ci saranno bancarelle per adulti e per bambini.

In considerazione del fermo dei fornitori nel periodo di fine anno, riprende da inizio gennaio il servizio di suggerimenti di acquisto di nuovi libri da parte degli utenti. Le donazioni di libri alla Delfini potranno essere fatte dal 20 gennaio, mentre proseguono senza interruzioni nelle altre biblioteche.

Infine, il servizio di consultazione su prenotazione (tel. 059 2033370) degli archivi di architettura distaccati della Poletti, riprenderà dall’8 gennaio.