Tornano gli ‘Appuntamenti gastronomici’, a cena in 17 ristoranti con menù speciali

Un’ottantina di portate dall’antipasto al dolce; piatti della trazione culinaria, ma anche innovativi sorti dalla creatività degli chef. Tutti però con un segno distintivo: i prodotti tipici del territorio modenese: il parmigiano reggiano, l’aceto balsamico, il lambrusco il prosciutto di Modena, tortellini cotechini e zamponi. Quegli stessi che grazie alle loro peculiarità hanno saputo conquistare palati in tutto il mondo e su cui da oltre un decennio FIPET-Confesercenti Modena punta, per valorizzarli e promuoverli in una rassegna i cui estimatori crescono annualmente: gli Appuntamenti Gastronomici 2018. La fortunata manifestazione giunta al traguardo della 12esima e nuova edizione è riuscita a mettere a tavola in undici anni, conquistandole, diverse migliaia di persone. Se la tradizione culinaria è alla base dell’iniziativa, ricerca di qualità e innovazione sono tra i suoi ingredienti principali: nei menù proposti da trattorie e ristoranti aderenti, come nelle singole portate. Elementi, che hanno fatto e che continuano a fare la fortuna dell’iniziativa oltre a contribuire alla storia e alla cultura enogastronomica della cucina modenese. Ma pure, non da ultimo alla promozione del territorio.

La formula: invariata dalla scorso anno, per quattro giorni la settimana, da lunedì al giovedì, a cena, per 7 settimane. Si parte lunedì 5 febbraio, per concludersi giovedì 22 marzo. I ristoranti aderenti sono 17: da Carpi a Nonantola, passando per Modena e Formigine, fino a Spilamberto e Vignola. Molte le riconferme rispetto gli anni scorsi: trattorie, osterie e ristoranti noti, con una solida tradizione di qualità culinaria alle spalle: alcuni sono anche su prestigiose guide nazionali e internazionali. Un paio le novità invece che hanno scelto le aderire

17 anche i menù proposti, con attenzione anche a chi è vegetariano (in uno dei ristoranti dell’offerta 2018) mentre circa un’ottantina sono le portate dall’antipasto al dolce. Alla base, i tipici del territorio - l’aceto balsamico tradizionale Dop e Igp, il lambrusco (Sorbara, Modena e Grasparossa), il parmigiano reggiano, il prosciutto di Moden, il mirtillo nero e la patata di Montese. Prodotti apprezzati ovunque, declinati secondo le ricette della tradizione, oppure appena rivisitati, se non in alcuni casi reinventati radicati però sempre alla modenesità. Tra le proposte: passatelli, tortelloni, tortellini e tagliatelle; gnocco fritto e crescentine; zampone e cotechino, filetti di manzo e guanciale, cucinati secondo le usanze locali. Ma è pure ampia l’offerta di pietanze ‘ripensate’ Guancia in crema di borlotti e sale dolce di Cervia, timballo di tagliolini al mirtillo nero, ragù di cervo, crema di sedano rapa, filetto di maiale con salsa alla senape e miele, moscardina torta sopraffina ed il suo sorbetto, ravioli di cotechino con ricotta e noci su crema di zucca e ristretto di Nocino, etc..

Per seguire novità, peculiarità dei menù, e non solo, per l’intera durata degli ‘Appuntamenti gastronomici’ è attiva una pagina Facebook – con già oltre 3300 “Mi piace”, ma sarà possibile scoprire le curiosità sui ristoranti aderenti e le specialità, anche sul sito, www.giovedigastronomicixl.com.

Tutti i ristoranti aderenti sono accumunati dall’offerta di un menu degustazione completo, dall’antipasto al dolce, in molti casi bevande comprese, ad un costo compreso tra i 20,00 e i 40,00 euro. Per consolidare poi il rapporto con la clientela confermata quest’anno la fidelity card (da richiedere direttamente ai ristoratori) per premiare habitué ed affezionati della rassegna. Ad ogni ristorante visitato si potrà richiedere un timbro. Una volta raccolti il numero di timbri necessari, si potrà richiedere il premio - set di calici, selezione di 6 bottiglie di Lambrusco e Pignoletto, una confezione di Parmigiano Reggiano da 1 kg, aceto balsamico tradizionale da 12 e da 25 anni - presso la sede di Confesercenti (via Paolo Ferrari 79, Modena), presentando la card entro il 16 aprile 2017, ore 12.00.