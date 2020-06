Apre il Drive-in di Maranello, domani la prima proiezione

Si accende domani sera, martedì 30 giugno, il grande schermo dell’Arena Gremiole, il Drive-in che a Gorzano fino metà settembre offrirà la visione di 33 film in prima visione, di concerti e dei Gran Premi di Formula Uno. Il tutto grazie a una sessantina di piazzole dotate di tavolo e sedie di fianco al posto auto (si può accedere pure in moto o in bicicletta) per godersi lo spettacolo anche all’aria aperta, con la possibilità di consumare cibi e bevande serviti dai punti ristoro.

Si comincia alle 21.30 con la pellicola ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, diretta da Stefano Cipani e interpretata da Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, racconta la relazione tra Jack e suo fratello Gio, portatore della Sindrome di Down, e si sviluppa nel corso degli anni attraversando fanciullezza e adolescenza.

Mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, in entrambe le serate, verrà invece proiettata la commedia ‘Tolo Tolo’, diretta e interpretata da Checco Zalone: nel cast anche Nicola Di Bari, Manda Tourè, Alexis Michalik, Antonella Attili e Barbara Bouchet. Il film racconta la fuga di Checco dai suoi creditori in seguito al fallimento del suo ristorante di sushi: decide di rifugiarsi in Africa, dove si improvvisa cameriere in un hotel.

Al momento è possibile prenotare la piazzola scrivendo via e-mail ad auditoriumferrari@ater.emr.it, per poi effettuare il pagamento all’ingresso del drive-in. Questa modalità è fortemente consigliata rispetto alla possibilità, comunque disponibile, di presentarsi alla cassa senza prenotazione. Nei prossimi giorni sarà anche attivata la possibilità di prenotare ed acquistare i biglietti on-line attraverso la vetrina digitale Shop Maranello (www.shop.maranello.it) o il circuito Vivaticket (www.vivaticket.it).

Per i film l’ingresso costa 5 euro a persona, ma sono previsti sconti: ad esempio, un adulto potrà accompagnare fino a quattro minori di 14 anni pagando la piazzola 10 euro e gli under 14 entreranno gratis nel caso siano accompagnati da due o più adulti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ater Fondazione, che ha curato la programmazione, e una società che ha messo a disposizione l’area di Gorzano. La capienza è di 200 persone. Sono ammessi gli animali domestici, con obbligo di guinzaglio e, se necessario, di museruola per i cani.