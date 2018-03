 "L'arte di essere diverso". A Teatro Juri Rovereto affetto fin dalla nascita da tetraparesi spastica

Enrico Lombardi direttore di Quinta Parete spiega così il motivo di questa importante collaborazione: “Lavorare con Juri ti permette di vedere le cose da un nuovo punto di vista, capovolge il tuo modo di fare arte e vivere la vita” Juri Roverato attore, coreografo, danzatore ed esperto di danceability, padovano di nascita ma cittadino del mondo, grazie alla sua intensa attività artistica che l’ha visto collaborare con compagnie internazionali, come la Raffaello Sanzio di Romeo Castellucci, Un curriculum artistico ricco e articolato quello di Roverato, classe 1977, laureato in filosofia all’Università degli studi di Padova; affetto fin dalla nascita da tetraparesi spastica ha fatto dell’arte e della cultura la sua ancora di salvezza lanciando un messaggio di speranza e resilenza: coraggio, determinazione e una grandissima forza d’animo sono gli ingredienti che hanno portato Juri ad essere un grande esempio per tutti, non solo nel mondo del teatro.

Juri, infatti, non è soltanto un esecutore ma anche un grandissimo formatore: da anni conduce laboratori rivolti a tutte le età portando avanti una ricerca che si basa sulle possibilità di raccontare il proprio mondo interiore attraverso il corpo partendo dal presupposto che non importa quanto il tuo corpo sia diverso.

La collaborazione con Quinta Parete, fortemente voluta da Enrico Lombardi e su cui l’associazione ha speso molte energie, è iniziata lo scorso anno con un progetto pilota durato un mese e proseguirà quest’anno da febbraio fino ai primi di giugno e vedrà Juri impegnato in diversi laboratori per bambini, ragazzi, adulti, insegnanti e genitori, sia all’interno delle scuole che nei corsi permanenti dell’associazione.

“L’obiettivo di Quinta Parete - conclude Lombardi - sarà quello di fare entrare in maniera stabile Juri all’interno dello staff della nostra associazione, non solo per quanto riguarda l’insegnamento nelle scuole e i corsi teatrali permanenti ma anche nella realizzazione e produzione di spettacoli”.

Un obiettivo che piano piano di sta concretizzando, nonostante le enormi difficoltà logistiche ed economiche.



