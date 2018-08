Fiorano. A Casa Corsini tornano innovazione e creatività

Da settembre tornano a Casa Corsini l’innovazione e la creatività: s’inizia sabato 29 settembre, dalle 9 alle 19, con “Comunicare con creatività: tecniche per liberare le tue idee”, workshop con Diego Fontana, docente di copywriting e metodologia della progettazione visiva presso l’Istituto Europeo di Desig.

In ottobre, per due sabati consecutivi (il 6 e il 13), l’appuntamento è con il liutaio Francesco Bedini per la creazione di uno strumento musicale, un “Cigar Box Ukulele” per entrare nell’affascinante mondo delle autentiche sonorità blues.

E, ancora ad ottobre, tre giorni sono dedicati alla Stop Motion con Beatrice Pucci: da sabato 19 a lunedì 21 ottobre, 20 ore di corso intensivo di acquisizione delle competenze di base per la realizzazione di un video in stop-motion, con la tecnica dello scatto singolo, grazie al software Dragon Frame. Durante il workshop si sperimenteranno le tecniche: cut-out animation, claymation e puppet animation.

Sabato 24 e domenica 25 novembre tocca invece al “Corso di Disegno Brutto” tenuto da Alessandro Bonaccorsi. Il Corso di Disegno Brutto non è un corso di disegno, ma un percorso pratico di rieducazione per imparare a utilizzare il disegno come strumento quotidiano di creatività. Alessandro Bonaccorsi è un visual designer, facilitatore grafico e illustratore; lavora per clienti come Save The Children, Renault Italia, Max Meyer. Le sue illustrazioni sono state pubblicate su: Il Sole 24Ore, La Stampa, Internazionale, Diario Europeo. Ha ideato il corso di Disegno Brutto che da marzo 2017 sta portando in giro in mezza Italia, provando a rieducare al disegno persone che non sanno più farlo.

E’ già possibile iscriversi ai singoli workshop; per informazioni su contributi di partecipazione ed iscrizioni: info@casacorsini.mo.it – tel. 0536-833.190.

Casa Corsini, in pochi anni, ha saputo diventare un punto di riferimento per chi voglia utilizzare il proprio tempo in modo attivo creando, progettando, costruendo insieme, grazie alle sue molte anime: FabLab, CoWorking, Music Factory e Spazio Giovani.

Più di ogni altra cosa, è soprattutto, a detta dei tanti che la frequentano, un luogo accogliente, dinamico, aperto alle idee di ognuno.