“Back to Beat” al via la selezione dei musicisti per “Modena 29 Settembre”

In occasione di “Modena 29 Settembre”, festa in musica dedicata al beat italiano modenese e al rapporto di Modena con la musica, il Comune bandisce il concorso “Back to Beat”, selezione per band e solisti residenti nella provincia.

l bando completo, da leggere attentamente prima di procedere con l’iscrizione, e la scheda di partecipazione, da compilare in ogni sua parte, sono online sul sito del Centro Musica del Comune di Modena.

Per il 10° anno consecutivo, infatti, la città celebrerà la propria storia come capitale del beat italiano, che ha dato i natali ad artisti come I Nomadi, Equipe 84 (interpreti del brano “29 Settembre”), Francesco Guccini, Pierangelo Bertoli e altri. Il contest “Back to beat” è aperto a band o solisti che propongano un repertorio originale, residenti in provincia di Modena e che non abbiano compiuto 36 anni. Nelle band la maggioranza dei componenti deve soddisfare i requisiti d’età e residenza.

I tre progetti vincitori riceveranno un contributo in denaro e si esibiranno su palchi in centro storico tra le iniziative in programma per “Modena 29 Settembre 2019”.

Per partecipare è necessario inviare la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti; un brano originale (no cover) in formato cd o mp3; un brano cover del Beat italiano con riarrangiamento originale da inviare in formato cd, o mp3 o video.

L'iscrizione dovrà pervenire entro sabato 14 settembre al Centro Musica a mezzo email/pec alla posta certificata casellaistituzionale041@cert. comune.modena.it (specificando nell'oggetto “Candidatura Back to Beat”) o per posta ordinaria (non farà fede il timbro postale) all'indirizzo via Morandi 71, 41122 Modena, o consegnata a mano al medesimo indirizzo.

Una Commissione valuterà ogni singolo progetto e stilerà una graduatoria dei tre progetti vincitori, i cui autori potranno esibirsi tra le iniziative di “Modena 29 Settembre”, oltre a ricevere un premio di 600 euro lordi per singolo progetto.