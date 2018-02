Balsamico IGP a Dubai, premia Borro Tuscan Bistro "100per100 Italian Menu"

Si chiama “100per100 Italian in Dubai” e rappresenta una prestigiosa occasione per premiare i professionisti che si sono distinti per la promozione dell’Italian Food negli Emirati Arabi Uniti, selezionati da un network di appassionati ed esperti del Made in Italy.

Il “100per100 Italian Gala”, main event del progetto promosso ed organizzato da I Love Italian Food, associazione culturale no profit e network internazionale che promuove e difende la cultura enogastronomica in Italia e nel mondo, con oltre un miliardo di contatti digitali..

Evento che si è tenuto ieri 20 febbraio nell’ambito di Gulfood 2018 nella cornice del The Artisan by Enoteca Pinchiorri all'interno del Bury Daman di Dubai ed in tale contesto anche il Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP era presente con il suo Presidente Mariangela Grosoli, alla quale è toccato l’onore e l’onere di consegnare la speciale menzione “100per100 Italian Menu” a Il Borro Tuscan Bistro, ristorante italiano che presenta un menù totalmente privo di contaminazioni provenienti da altre culture culinarie rappresentato in tale occasione dalla marketing&communication manager Giovanna Altomare.