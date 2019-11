"Lumintenda 2019", torna il bando che premia la creatività giovanile

Torna con una nuova edizione “Lumintenda”, il bando del Comune di Modena, all'interno delle attività della “Tenda”, per sostenere la creatività giovanile e per intercettare nuove produzioni originali di giovani artisti e collettivi residenti nella provincia di Modena, nell'ambito delle arti visive e performative.

Sono sei (“Fotografia”, “Fumetto”, “Pittura e grafica”, “Video e cortometraggio”, “Teatro”, “Danze urbane / danza contemporanea / contaminazioni”) più una tematica (“La Tenda: il Concept Stagione 2019/2020 - Conseguenza”, le sezioni per le quali entro il 10 dicembre si può candidare un’opera inedita, se non si sono ancora compiuti 29 anni e si è residenti o domiciliati nella provincia di Modena.

Le sette opere vincitrici saranno presentate ed esposte al pubblico nel periodo tra febbraio e maggio 2019, e riceveranno un riconoscimento in denaro di mille euro per le sezioni ordinarie e duemila euro per la sezione tematica.

Il bando completo, la scheda di partecipazione e le modalità di presentazione dell'opera sono sul sito www.comune.modena.it/latenda/la-tenda

Alle tre edizioni precedenti del bando, hanno partecipato ogni anno una media di 40 giovani artisti tra i 16 e i 28 anni, sintomo di fermento culturale e di interesse da parte della comunità artistica under 30 che anima il territorio modenese.

Per la sezione tematica gli artisti sono chiamati a declinare la propria creatività sulla base del concetto di "Conseguenza", tema portante del concept grafico della Tenda per questa stagione. Il tema è da intendersi come una come una declinazione di ciò che deriva o potrebbe derivare da una determinata causa o condizione, le implicazioni positive o negative di azioni che spesso soffrono di miopia nel lungo termine. a beneficio di una gratificazione immediata. Si intende in questa edizione premiare le opere che approfondiscono questa tematica, e riconducibili comunque ad una delle discipline artistiche ammesse dal bando.

A valutare le opere in concorso sarà una Commissione formata da membri qualificati nelle diverse attività artistiche del bando, che analizzeranno i progetti in base a qualità, innovazione, ricerca, originalità, contemporaneità dell'opera.

Non saranno accolte candidature di singoli o collettivi già premiati in edizioni passate di “Lumintenda”. La scheda di partecipazione e l'opera, secondo le modalità specifiche per ogni sezione, dovranno pervenire per via telematica o posta ordinaria entro e non oltre le 13 del 10 Dicembre.