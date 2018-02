La Notte Bianca 2018 da protagonisti? Il bando per le associazioni e i commercianti

Nel 2018, si svolgerà sabato 19 maggio “Nessun dorma”, la Notte bianca modenese in coincidenza con la Notte europea dei Musei. I commercianti del centro storico di Modena sono chiamati a elaborare proposte non singolarmente ma in modo aggregato con gli altri soggetti della strada o della zona di riferimento, anche con il supporto della Modenamoremio società di promozione del centro storico per l'individuazione di referenti per le diverse zone. Lo dice l’avviso del Comune, on line con istruzioni e moduli (www.comune.modena.it/cultura), e inviato ad associazioni culturali e recapitato ai commercianti del centro, per la selezione di proposte di iniziative culturali, da presentare entro giovedì 29 marzo alle 17.

Oltre ai commercianti, l’avviso per l’organizzazione di “Nessun dorma – Notte dei Musei” si rivolge anche alle associazioni culturali, singole o raggruppate, per raccogliere proposte di iniziative nelle diverse discipline: dalla musica dal vivo alla presentazione di libri, dalla danza al teatro, fino al cabaret o alle letture. Per ogni progetto potrà essere chiesto un contributo alle spese, a copertura parziale dei soli costi vivi di realizzazione, fino a un importo massimo di duemila euro con la riserva di aumentare l'importo per progetti particolarmente originali e diffusi.

Dalle 18 di sabato 19 maggio alle 2 del mattino di domenica 20, il centro storico sarà coinvolto in una lunga notte di arte, musica, teatro, danza, poesia, installazioni, degustazioni di prodotti tipici. Istituti culturali, chiese, musei, gallerie private, il Palazzo Comunale, la Ghirlandina e luoghi storici della città saranno aperti al pubblico fino a tarda ora con iniziative. Gli esercizi commerciali del centro sono invitati a prolungare l'orario di apertura.

La scelta, esplicitata nell’avviso, di non accogliere proposte da singoli commercianti va proprio nella direzione di evitare sovrapposizioni di attività e di migliorarne la qualità razionalizzando le proposte. I commercianti raggruppati sono invitati a individuare un referente per i rapporti con il Comune. Modenamoremio è disponibile per i propri associati a fornire supporto a compilazione e invio moduli.

Nella selezione dei progetti si prenderanno in considerazione prioritariamente le proposte tese ad arricchire l’offerta culturale che siano caratterizzate da completa autonomia tecnica e organizzativa (riguardo a eventuali pedane, service audio e luci eccetera), precisa localizzazione dell'attività in un'area del Centro storico, svolgimento dell'attività artistica “dal vivo” (con esclusione di musica riprodotta con mezzi meccanici), dettaglio dei costi di realizzazione per i quali si chiede l’eventuale contributo.

Nella valutazione si terrà conto dei contenuti artistici-culturali della proposta, del rapporto tra qualità artistica della proposta e costi di realizzazione, della diversificazione tra “generi artistici”, in un’ottica di equilibrio tra diverse proposte, della pluralità di collaborazioni attivate

Per i progetti selezionati, oltre al contributo economico, il Comune garantirà la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico (Tosap) relativamente all'area dove si svolgerà l'attività il pagamento della Siae nel caso di proposte coperte da diritti d'autore, la pulizia generale dell'area.