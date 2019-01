Apre bando “Rock all'Opera", occasione spettacolare per giovani musicisti

Nel 2019, ritorna per la quarta edizione “Rock All Opera”, l’iniziativa in collaborazione tra Fondazione Teatro Comunale e Centro Musica del Comune di Modena che seleziona gruppi musicali, solisti e cantautori per un percorso in cui lavorare su arrangiamento, uso della voce, scrittura dei test. C’è tempo per iscriversi fino al 28 gennaio. Obiettivo: realizzare la produzione live che andrà in scena al Comunale Pavarotti a maggio, nell'ambito della rassegna “L'Altro Suono”.

L’occasione è ghiotta per chi ha scritto o sta scrivendo concept album, canzoni, brani musicali, e per chi ha in testa un'idea e la voglia necessaria per realizzarla. A sostegno della produzione dell'opera, al progetto selezionato sarà riconosciuto un premio in denaro di 1250 euro. Dopo il successo delle prime tre edizioni, che hanno visto al Comunale Pavarotti di Modena gli spettacoli degli artisti Yeah! Mutation, Giack Bazz, Clexidra, si conferma anche per il 2019 la call aperta a tutti i musicisti, solisti o band, residenti in Emilia-Romagna, che non abbiano compiuto i 30 anni.

Gli artisti selezionati inizieranno un percorso in cui, durante più workshop e incontri, avranno modo di lavorare su arrangiamento, uso della voce, scrittura dei testi e produzione semi-scenica dell'album. Ad affiancarli ci saranno i tutor Alex Class (musicista professionista, collaboratore di Irene Grandi, Biagio Antonacci, Patty Pravo), Lalo Cibelli (cantante e attore, ha partecipato al musical “Tosca, amore disperato” di Lucio Dalla, e a “Pavarotti & Friends”), Tommy Togni (musicista e autore), Tony Contartese (attore e regista, docente allo Sted - Modena).

Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione e i materiali richiesti entro il 28 Gennaio 2019. Una Commissione di esperti e professionisti del settore, nominata dalla Fondazione Teatro Comunale, selezionerà i progetti per una audizione dal vivo che individuerà quello che parteciperà alle fasi di produzione.

Il bando e tutte le info necessarie per partecipare sono online (www.musicplus.it).

Informazioni a 71MusicHub_Centro Musica Comune di Modena, tel. 059 2034810.