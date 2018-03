Modena Smart Life, scuole e associazioni protagoniste dell'innovazione

È on line il bando rivolto a scuole, associazioni ed enti pubblici che intendano partecipare a Modena Smart Life 2018, il festival della cultura digitale promosso dal Comune di Modena in programma da venerdì 28 a domenica 30 settembre. Il tema di questa edizione è “Il valore strategico ed economico del dato digitale”. Nella tre giorni si svolgeranno iniziative, conferenze e installazioni per far conoscere a cittadini, imprese e istituzioni come l’avvento delle tecnologie digitali nei vari ambiti stia già cambiando la nostra vita.

È obiettivo dell’amministrazione comunale coinvolgere le realtà del territorio per creare nuove occasioni di contaminazione positiva e favorire la nascita di idee e iniziative anche in grado di promuovere l’inclusione sociale facendo leva sul digitale. Il Comune promuove pertanto una manifestazione di interesse rivolta in particolare ad associazioni senza fini di lucro, scuole di ogni ordine e grado, università, enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali.

Diverse le tipologie di attività previste. I partecipanti possono cioè candidare dimostrazioni pratiche che consentano di sperimentare direttamente soluzioni digitali avanzate (Area demo); eventi seminariali o interventi di esperti nei giorni precedenti (Anteprima) o durante la tre giorni del festival (Workshop); aperture straordinarie e dimostrazioni presso strutture e laboratori artigiani e creativi (Open day e spazi off); eventi e manifestazioni in grado di offrire esperienze delle eccellenze del territorio locale in ogni campo (Spettacoli).

Le attività proposte dovranno essere coerenti con il tema del festival e trattare contenuti relativi a digitale e nuove tecnologie applicati a diversi ambiti, come il produrre, il sapere, la mobilità, il consumare o le relazioni sociali. Le attività potranno avere una durata variabile ed essere replicate più volte nel corso della manifestazione.

Modena Smart Life si svolgerà prevalentemente nel centro storico della città, con la possibilità di organizzare eventi su tutto il territorio comunale e provinciale. I soggetti interessati all’avviso possono proporre attività che si svolgono presso spazi propri o messi a disposizione da terzi, in ogni caso eventuali spese ed oneri rsaranno a carico dei proponenti che dovranno anche garantire la propria presenza a presidio degli eventi.

Le domande di partecipazione si presentano esclusivamente compilando il modulo online disponibile sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it) e devono essere presentate entro il 31 maggio.

Per informazioni, chiarimenti e sopralluoghi si può contattare l’Ufficio Comunicazione: ufficio.comunicazione@comune.modena.it; 059 2032685, 2032432 (www.modenasmartlife.it).