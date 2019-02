“Barcellona” e la poesia dell’inverno modenese

Il nuovo singolo “Barcellona”, in uscita giovedì 28 febbraio, anticipa l’uscita dell’album “Prima” prevista per marzo 2019 su tutti i digital store. Il video racconta una storia d’amore fatta di non detti e infiniti silenzi: Due giovani vagano indolenti attraverso una notte fatta di paesaggi urbani semi deserti, illuminati dalle luci al neon e dai lampioni. E proprio questi ampi spazi finiscono per diventare i veri protagonisti della nottata, come enormi vuoti che aspettano di essere riempiti. Il brano, come il video, incede lento per raccontare la disillusione, l’amore non ricambiato e le aspettative disattese, pur coltivando un barlume di speranza per un futuro diverso, magari in un altro luogo e in un altro tempo. L’attrice é Lisa Vescogni che fa parte della compagnia Teatro Zenit, una delle realtà più attive nel panorama modenese e la regia è di Alex Spattini, regista emergente modenese.

Il Barone Lamberto é un progetto musicale di Kheyre Yusuf Abukar Issak, cantautore italo/somalo di Modena che è stato pianista per CISCO (ex Modena City Ramblers) e ha vinto diversi premi e riconoscimenti con progetti originali come Rashomon, Walamaghe e Musicanti di Brema. Inoltre è stato semifinalista a Musicultura 2011 con la band Rashomon. Quella del Barone è una proposta che affonda le mani in un cantautorato talvolta acido alla Tom Waits ma anche romantico come quello di Vinicio Capossela. Fonde Indie, Folk e Rap per dare vita a una miscela unica. Ad aprile 2018 è uscito il video del primo brano “Giostrai” che ha ottenuto molti consensi sia in termini di critica che di pubblico. Segue un’intensa attività live che lo ha portato ad aprire i concerti di artisti importanti nella scena Rap come Speaker Cenzou, Willie Peyote e Ghemon. Il Barone ha inoltre partecipato al contest Deejay On Stage 2018 sul prestigioso palco di Radio Deejay a Riccione. Nel 2018 sono usciti anche due nuovi singoli con relativi videoclip: “Una Favola Nera” e “Dal Barcone”.

