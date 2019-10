Ecco “Believe”, il primo album della carpigiana Giulia Tosoni

“Un inno al coraggio e alla forza di chi è in grado di mettersi in gioco, un messaggio chiaro e forte”. Così Giulia Tosoni descrive il suo primo album che sarà presentato in anteprima sabato 26 ottobre all’Auditorium “A. Loria” a Carpi.

Il titolo del disco è “Believe”, la prima raccolta di brani firmati dall’artista carpigiana che con sei tracce inedite in lingua inglese (e 4 cover) propone un album fortemente autobiografico sulle note della black music, ma con sonorità che spaziano dal soul al R&B fino al funky con colorazioni jazz e blues.

“Sono consapevole di aver scelto un genere di nicchia che magari in Italia non ha ancora un largo seguito, ma questo non lo reputo un ostacolo perché proporre cose nuove o diverse può anzi aiutare – spiega l’autrice – E poi la black music mi proietta in un’altra dimensione, mi fa sentire forte e realizzata, quando sono su palco i miei occhi vedono tutto positivo. Ogni canzone è una piccola autobiografia, è un disco che parla molto di me e del mio percorso che mi ha spinto a prendere in mano la mia vita e a credere nelle mie potenzialità non solo per inseguire i miei sogni, ma per realizzarli”.

Da sabato 26 ottobre l’album sarà presente su tutte le piattaforme musicali e la serata di presentazione all’Auditorium Loria sarà l’occasione per ascoltare in live tutti i nuovi brani.

Titoli e testi delle nuove canzoni saranno svelate solo il giorno della pubblicazione, compresa la copertina dell’album firmata dall’artista carpigiano (e compagno di Giulia), Daniel Bund.