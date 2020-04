La biblioteca di Nonantola non si ferma, oltre 200 iscritti online su Emilib

Per garantire l’accesso alla lettura anche nel corso dell’emergenza Covid-19, la biblioteca di Nonantola ha promosso fin dalla chiusura al pubblico del servizio l’accreditamento alla piattaforma digitale Emilib, presso cui i cittadini possono trovare gratuitamente libri, riviste, quotidiani e materiale multimediale.

Grazie al prezioso contributo delle bibliotecarie comunali, nell’ultimo mese oltre 200 nonantolani hanno richiesto ed ottenuto, in tutta sicurezza, l’accesso ad Emilib.

Parallelamente, operatori e operatrici di Biblioteca e Fonoteca aggiornano periodicamente consigli di lettura e di ascolto rispetto al materiale accessibile sulla piattaforma, dove oltre a saggistica e letteratura è possibile trovare suggerimenti per i più giovani (fumetti, libri illustrati) e proposte per attività pratiche, laboratoriali e di apprendimento.

Consigli di lettura “da quarantena”

Sono pubblicati sul sito del Comune di Nonantola, nella sezione riservata alla biblioteca, i consigli di lettura “da quarantena”. I cittadini anno apprezzato queste indicazioni, infatti le pagine sono state consultate oltre 600 volte nelle ultime settimane.

Per il supporto tecnico e per ulteriori proposte di lettura e di svago, è attivo il consueto indirizzo mail biblioteca@comune.nonantola. mo.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biblioteca di Nonantola, punto di riferimento per la comunità

Negli ultimi anni la biblioteca di Nonantola è diventata sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza, per chi legge, per chi studia, per chi vi frequenta corsi e iniziativa - spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Zoboli - ci auguriamo di poter tornare presto ad incontrarci là. Nel frattempo, anche in emergenza, continuiamo favoriamo l’accesso alla cultura, coltivando, per quanto a distanza, quelle relazioni di qualità che gli utenti ben conoscono e che fanno la differenza, anche nei giorni eccezionali che stiamo vivendo.