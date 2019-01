Biblioteca Pediatria, 883 libri in dono da lettori delle Giunti

Ottocentottantatre, 883, come i libri contenuti in 22 scatoloni, recapitati a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande dalle librerie Giunti al Punto di Modena, grazie all’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro 2018”. In particolare, sono stati consegnati 393 volumi dalla libreria Giunti al Punto di via Emilia centro e 490 volumi dalla libreria Giunti al Punto nel centro commerciale I Portali.

Di fatto si tratta di gesti di generosità di singole persone che durante la loro visita in libreria per acquisti personali hanno anche regalato libri alla “Strega Teodora” per tenere viva la fantasia dei piccoli in ospedale, che trovano nella lettura un sollievo capace di aiutarli in momenti particolarmente difficili. I libri donati per i piccoli ricoverati, fanno notare dalle biblioteche comunali di Modena che li hanno ricevuti, sono davvero numerosi e spesso accompagnati da piccoli e sentiti pensieri di incoraggiamento, nella consapevolezza che la condivisione di storie e racconti belli possano davvero alleggerire e colorare il tempo trascorso in ospedale.

Al sentito ringraziamento dello staff delle biblioteche si aggiunge il “grazie di vero cuore” da parte delle volontarie dell'associazione “Il Segnalibro”, impegnate ogni giorno alla Strega Teodora, e quello da parte di Gianpietro Cavazza, vicesindaco di Modena e assessore a Cultura e Scuola. “Ci conforta e ci conferma il senso di comunità espresso dai modenesi attraverso le librerie Giunti, alle quali pure va il nostro ringraziamento – sottolinea Cavazza - un gesto che può sembrare piccolo come il dono di un libro assume un grande significato di condivisione, di aiuto ai più deboli, di augurio e di partecipazione. E questo all’insegna di una idea di cultura che è anche cura, vitalità, portatrice di benessere o almeno di conforto”.

La Biblioteca della Strega Teodora al Policlinico di Modena è nata 20 anni fa, il 28 febbraio 1999. Con le nuove donazioni dispone ora di circa tremila libri per bambini, per le mamme e i papà. È a disposizione dei piccoli ricoverati, dei loro genitori, degli amici e dei parenti in visita. Nel 2018 ha contato 1012 nuovi iscritti per un numero di prestiti pari a 5.307 libri e documenti. L’età degli utenti va generalmente da 0 a 14 anni di età. Attualmente prestano il loro tempo a tener viva l’esperienza 32 volontarie aderenti all’associazione “Segnalibro”.

I bambini possono fermarsi a leggere da soli, farsi leggere un libro ad alta voce dal bibliotecario, o leggerlo in stanza e riconsegnarlo al momento delle dimissioni. Se invece si desidera portarlo a casa lo si può riconsegnare, entro un mese, a un'altra biblioteca comunale. È previsto il prestito anche nelle stanze di degenza, dove i volontari possono fermarsi a leggere ai bambini che lo desiderano.

La biblioteca Strega Teodora si trova al Dipartimento di scienze pediatriche, Ingresso 1, settimo piano del Policlinico (via del Pozzo 71, Modena). È aperta da lunedì a venerdì 17-18.30; sabato 15.30-17.30; domenica 9.30-11.30.