Musica. I BOB lanciano il nuovo album FM299

Il 25 Gennaio 2019 è uscito su tutti i digital store (Amazon, I-Tunes, Spotify…) e in formato CD,“FM299”, il terzo album della rock band emiliana BOB. I BOB sono Mattia Malavasi (Voce), Mauro Siviero (Chitarra) e Matteo Cariani (Batteria e percussioni). A Gennaio 2017, dopo l’uscita dell’album di inediti “Km299”, i BOB hanno intrapreso una serie di live per promuovere il nuovo disco e fatto uscire ben 4 videoclip (A22, Venerdì, Ho visto Diavolo, Luce di Settembre), tutti prodotti da Top Life studios.

Per rafforzare la promozione dell’album, i BOB si sono esibiti più volte in chiave acustica in diverse radio. E’ qui che nasce l’idea di “FM299”. Il disco contiene 7 tracce live, suonate in acustico, riprese dagli show radiofonici della band durante il 2017: KRock, Radio Derby Web, Radio Posto Zero, Radio 5.9, Rete 8 VGA, Radiamo e Blu Radio Veneto. Nell’album, oltre ai brani live, anche due cover completamente arrangiate in chiave acustica: “Bologna e Piove” di Federico Poggipollini e “Il Mare d’Inverno” di Enrico Ruggeri.

“FM299 è un’ album dedicato alle Radio: un meraviglioso e antico mezzo di espansione della musica che noi BOB amiamo e utilizziamo tantissimo. Entrare negli studi….indossare le cuffie …raccontarsi e… suonare live in chiave acustica. E’ questo che troverete nel nuovo disco dei BOB e anche qualche altra chicca”.

