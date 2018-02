Musica. Borsa di studio per giovani mandolinisti

Borsa di Studio: Le 5 Borse di Studio per il coinvolgimento di giovani avranno il valore di 600€ l’una, i quali non saranno erogati in denaro ma solo in servizi che coprono il costo totale. Il valore di ogni Borsa di Studio copre il costo delle seguenti attività per ogni candidato: Corso collettivo di Mandolino, presso la nostra Scuola di Musica (Via Giardini, 255, Modena - locali sopra il teatro Michelangelo) da Aprile 2018 a Gennaio 2019, a cadenza settimanale (Giovedì) per favorire l’integrazione tra gli stessi giovani. Partecipazione alle prove e agli spettacoli dell’orchestra degli allievi “Estudiantina Mutinae Plectri”, con cadenza settimanale (Venerdì) per una maggiore integrazione nella realtà musicale dell’associazione. Partecipazione obbligatoria al Campus di Mandolino e Chitarra 2018, dal 11 al 15 Luglio 2018 a Gaiato (Pavullo) con docenti qualificati e concertisti internazionali di mandolino e chitarra. Usufrutto di uno strumento musicale (Mandolino) per tutto il periodo di validità della borsa di studio. Tesseramento “Mutinae Plectri” ARCI 2017/2018 (comprensivo di assicurazione). Partecipazione alle attività dell’associazione. I vincoli per i vincitori della Borsa di Studio saranno la salvaguardia dello strumento affidato e la eventuale copertura del costo dello stesso in caso di di rottura, riparazione, perdita o altri danni.. È inoltre richiesta la assidua e seria partecipazione alle attività, in particolare è obbligatoria la partecipazione al “Campus di Mandolino e Chitarra 2018”, dal 11 al 15 Luglio 2018 a Gaiato (Pavullo). Info: https://ottocorde.it/borsa-di-studio/