"Kitchen Quarantine", Massimo Bottura lancia uno show di cucina fra le mura di casa

Siete tra quelli che stanno vivendo l'isolamento forzato nel segno delle evoluzioni culinarie? L?occasione per sperimentare con più tempo a disposizione qualche preparazione che da tempo volevate cucinare? Non siete certo pochi, anzi siete anche in compagnia "stellata". Già, perchè da qualche giorno anche Massimo Bottura, al pari di tanti altri colleghi più o meno celebri, è "costretto" fra le mura domestiche e ha deciso di non perdere l'allenamento ai fornelli.

Così lo chef dell'Osteria Francescana e la moglie Lara Gilmore - in compagnia dei figli Alexa e Charlie - hanno deciso di dare vita ad un nuovo format video, ribattezzato iconicamente "Kitchen Quarantine".

Un appuntamento fissato per le ore 20 di ogni sera, quando la famiglia si riunisce in cucina per cena, in cui lo chef modenese alterna preparazioni ai fornelli e consigli culinari. Tutto quanto sul suo profilo Instagram.

I video sono in lingua inglese, visto la platea internazionale cui Bottura ormai si rivolge da anni quotidianamente, ma i contenuti non possono che essere intrisi di modenesità, nel segno dei prodotti tipici del territorio e delle preparazioni che hanno portato lo chef nostrano in cima all'olimpo della ristorazione globale.