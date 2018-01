Bund, giovane creativo carpigiano presenta l'opera “Elba, The Napoleon Experience"

Daniel Bund è riuscito a “bundizzare” anche Napoleone Bonaparte e la sua opera sarà esposta assieme a quelle di artisti internazionali in una mostra itinerante che toccherà le città europee che hanno avuto un ruolo significativo nella vita di uno dei più grandi imperatori della storia. Si apre nel migliore dei modi il 2018 per l’artista carpigiano che è riuscito a ritagliarsi un posto d’onore nella mostra “Elba, The Napoleon Experience”, progetto di Rigenerazione Turistica Esperienziale, Urbana e Territoriale che coinvolge le eccellenze del mondo culturale, artistico, artigianale e della moda chiamate a interpretare l’idea del viaggio attraverso l’icona di Napoleone.

Non una semplice mostra, ma un evento esperienziale itinerante: si parte a Febbraio da Roma, da Palazzo Piacentini (sede del Mise) per poi proseguire a Napoli, a Bari, all’Isola d’Elba. E poi Venezia, Parigi, Londra, Waterloo, San Pietroburgo, città che più di tutte hanno segnato le sorti di Napoleone (e della storia). E ancora: La Valletta, Lucca, Milano, Marengo. Una ventina in tutto le città che apriranno le porte alle creazioni di oltre 100 artisti provenienti da tutto il mondo: “Sono onorato di far parte di un progetto internazionale così importante, con artisti accuratamente selezionati – spiega Bund – Per me è un passo molto importante, sia per il prestigio della mostra che per la possibilità di mostrare il mio stile in mezza Europa”.

È stato proprio quel suo stile unico e inconfondibile a convincere gli architetti Maristella De Giuseppe e Donato Grieco, ideatori e curatori dell’evento, a puntare anche sull’artista carpigiano che ha così bundizzato su tela Napoleone (e il suo cavallo bianco): “Vorrei che il 2018 diventasse l’anno della mia consacrazione – ammette Bund – Sono dunque molto soddisfatto del suo inizio, soprattutto perché la “Napoleon Experience” è il riconoscimento del mio lavoro di artista e non semplicemente di grafico”.