"Calle sotto le stelle" tutti i week end di giugno luglio agosto in Calle di Luca

.In modo molto semplice Calle di Luca (fino a Piazza san Francesco) tutti i week end di GIUGNO LUGLIO E AGOSTO si trasformera' in un salotto, con poltrone, sedie, musica jazz, un tetto di luci calde, e tutti i locali della strada aperti con uno spirito di "unione" dove tutti i posti a sedere non saranno dei singoli locali ma "tutto di tutti" in modo tale che per la prima volta il cittadino o il turista potra' consumare indifferentemente una pizza di Calle9 o un lambrusco della Lambruscheria o un gelato della Officina del Gelato o un piatto di pesce di Iodio Puro o un cocktail del bar Modena, cosi' come potranno usufruire dei tanti negozi aperti della associazione SanFra che proporranno offerte particolari solo per queste occasioni. L'elenco dei negozi e dei locali, cosi' come tutte le proposte musicali, artistiche e i menù proposti verranno aggiornati di settimana in settimana sulla pagina facebook "Calle sotto le Stelle".

L'idea originale di Valentina Reggiani e Alessio Bardelli nasce come "Calle Sicura" ovvero una proposta di riqualificazione delle aree urbane piu' belle e attrattive turisticamente che in estate spesso i cittadini vogliono vivere fino a tarda sera, e ha l'importante appoggio dell'assessorato al centro storico del Comune di Modena.

Questo venerdi' il taglio del nastro ufficiale con la prima "Cena Sotto le Stelle" con 200 commensali gia' esaurita in prevendita a cui ne seguiranno altre, in collaborazione con Vanilla, Sporting Club, Privilege, e gli sponsor Mercedes e Autotorino.

"Modena sotto le stelle sara' ancora piu' bella questa estate" - dichiara Alessio Bardelli presidente SanFra - "invitiamo tutti a passeggiare in centro storico, a venire a brindare e chiacchierare con gli amici nel cuore della nostra citta con musica, aperitivi, sorprese ed emozioni lungo il Calle".