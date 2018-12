Canzone d'autore, Marcello Belloni torna sulla scena con Calycanthus

Si chiama 'Calycanthus' il nuovo brano del Cantautore Modenese Marcello Belloni, la cui uscita è prevista per il 1 Gennaio 2019. Si sono svolte nelle ultime settimane le riprese video che accompagneranno la canzone firmata dal cantautore nella musica e nel testo. "E’ una canzone fatta di immagini e le immagini mi emozionano sempre tantissimo. Così sarà anche il Video. Ricco di Immagini. - spiega Belloni - Per quanto riguarda i suoni non voglio svelare nulla, sarà un qualcosa di davvero diverso da tutto quello che ho fatto fino ad ora."

Belloni, torna così nella scena musicale, a distanza di pochi mesi dall' uscita di 'Mille Luci a Las Vegas' con un brano emozionale che sarà targato 2019.

"Il Calycanthus è una pianta che fiorisce d’Inverno; nelle serate più nebbiose, più umide e scure, il profumo di questo fiore è prodigioso, riesce magicamente a farci vivere un momento di Primavera, la speranza, la vita che torna per un attimo ad essere piena di colore."