Verso la Pasqua, i Cammini di Quaresima 2018 dell'Arcidiocesi

Oggi, con il Mercoledì delle Ceneri, ha inizio il cammino di Quaresima, che porta alla Pasqua, in cui i credenti sono invitati alla conversione, attraverso percorsi più intensi di preghiera e riflessione. Il percorso più che trentennale dei Martedì del vescovo seguirà le orme di un giovane, dipinto nel Vangelo di Giovanni come il discepolo amato che ci trascinerà con entusiasmo nella sua corsa. Il primo appuntamento è martedì 20 febbraio alle 21 nella chiesa di San Lazzaro: “A.A.A cercasi casa” il primo appuntamento col vescovo Castellucci; il percorso prosegue il 27 a San Benedetto,con don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova; il 6 marzo, a Santa Rita, con Marina Orlandi, vedova di Marco Biagi; il 13 marzo a Santa Teresa, con il vescovo di Bologna Matteo Zuppi e il 20 marzo in San Pietro la liturgia penitenziale.

In Cattedrale, alle celebrazioni consuete si aggiungono alcuni appuntamenti: "Speranza, morte, resurrezione", le catechesi di quaresima del vescovo Castellucci, saranno proposte nei giovedì 15 e 22 febbraio e 1 marzo alle ore 21 nella chiesa di San Francesco e nei venerdì successivi, 16 e 23 febbraio e 2 marzo, alle 13.30 in Cattedrale.

Dal 15 febbraio al 22 marzo inoltre, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì in Cattedrale sarà celebrata una messa alle 13.30, mentre l'orario delle altre celebrazioni resta invariato.

Nei venerdì di Quaresima alle 10.30 nella chiesa di San Bartolomeo la Via Crucis, e alle 13.30 in Cattedrale un momento di riflessione; dopo il vescovo saranno don Giuliano Gazzetti e don Claudio Arletti le guide della meditazione.