Carnevale a Modena con Sandrone. Il programma del Giovedì Grasso

Torna anche quest'anno con giovedì grasso, lo sproloquio di Sandrone, evento della tradizione modenese che si lega al carnevale che sarà vissuto oggi pomeriggio in città. Un appuntamento tanto amato dai bambini quanto dagli adulti che possono sbizzarrirsi con i vari travestimenti e maschere che coloreranno il centro storico.

Da lì partirà il corteo delle maschere, con tanto di carrozza e cavalli, sfilerà per il centro storico. per poi giungere in Piazza Grande Dove si terrà lo sproloquio di sandrone. ad essere animata come ogni anno è Piazza grande, non solo cuore della città ma anche cuore del carnevale modenese.