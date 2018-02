Carpi celebra i 73 anni dalla battaglia di Budrione

Si celebra domenica 11 febbraio il settantatreesimo anniversario della battaglia di Budrione di Carpi, nel corso del quale cadde Angelo Cavalletti, Comandante partigiano e Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Il programma della commemorazione, predisposto da Comune di Carpi e Comitato per la memoria in collaborazione con l’Associazione Memoria storica, la parrocchia di Budrione e Migliarina e i circoli ‘Rossi’ e ‘Goldoni’ dell’Anpi, prevede alle ore 10 il ritrovo delle autorità, dei familiari dei caduti e dei partecipanti nel piazzale del Bocciodromo di Budrione per la formazione del corteo, che sarà accompagnato dalla Banda cittadina.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro al Cippo dei caduti e la benedizione religiosa alle ore 11 verrà celebrata la Messa nella chiesa della frazione: Al termine del rito dopo un breve saluto istituzionale del Sindaco Alberto Bellelli interverrà il Presidente dell’Anpi cittadina Stefano Barbieri. Alle ore 12.30 nella sala del circolo Rinascita si terrà infine un pranzo aperto a tutti, su prenotazione.