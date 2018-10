A Carpi per donare un sorriso alle donne in trattamento oncologico

Un momento di benessere psicofisico offerto alle donne in trattamento oncologico: è stato presentato oggi alla stampa il progetto, completamente gratuito, nato dalla collaborazione tra Azienda USL di Modena e La forza e il sorriso Onlus, associazione che promuove la realizzazione di “laboratori di bellezza” a favore dell’universo femminile colpito da tumore. Il luogo scelto è all’interno dell'Ospedale Ramazzini di Carpi che diviene così la 57a sede in Italia, nuova e fondamentale tappa nel processo di diffusione del servizio.

Si tratta di un progetto che l’Azienda USL proporrà all’interno dei propri spazi rappresenta un valore aggiunto nel percorso di assistenza, quello di offrire un’occasione per valorizzare ulteriormente il proprio aspetto fisico - anche di fronte ad eventuali effetti delle terapie - condividendo con altre donne un momento piacevole e decisamente benefico. Prendersi cura della persona nella sua globalità e non soltanto della patologia è tra gli obiettivi dell’assistenza personalizzata e multidisciplinare offerta all’interno della Breast Unit dell’Azienda USL e dell’intera Unità operativa di Medicina Interna Oncologica. In questo contesto si colloca anche l’offerta dei laboratori, veri e propri momenti di benessere psicofisico per chi vi partecipa.

Più del 50% delle nuove diagnosi effettuate presso l’Azienda USL di Modena interessano le donne, indipendentemente dal tipo di tumore: nel 2017 sono 415 le nuove diagnosi di tumori solidi in donne, su un totale di 734 pazienti, mentre sul totale di 8334 accessi per trattamenti oncologici sull'Area Nord afferente all’Ospedale di Carpi, più di 5000 hanno interessato pazienti donne, con età compresa dai 25 ai 75 anni ed età media di 56 anni.

"È sempre motivo di grande orgoglio per noi inaugurare una nuova sede per i nostri laboratori – ha commentato Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus – Siamo, infatti, molto felici di vedere come sempre di più il personale ospedaliero e le associazioni di volontariato attive sul territorio siano sensibili ai benefici che la cura del proprio aspetto genera nel recupero psico-fisico delle donne che affrontano le cure oncologiche. L’Emilia-Romagna è un esempio da questo punto di vista: con 6 strutture è la terza regione più attiva dopo Lombardia e Puglia."

Un’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per offrire alle donne in cura utili consigli e accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare senso di benessere e autostima senza rinunciare alla propria femminilità. In un’atmosfera informale e rilassante, le partecipanti (circa 6 per ogni laboratorio della durata di circa due ore e mezza) vengono guidate a prendersi cura della propria pelle, a scegliere e applicare il make-up adeguato alle proprie caratteristiche.

Accanto a competenti e sensibili consulenti di bellezza volontari, disponibili a insegnare a ogni partecipante come valorizzare, in pochi mirati gesti, il proprio aspetto, durante la seduta è presente anche il supporto di uno psicologo. Un omaggio a ogni partecipante - Un kit ricco di prodotti per il maquillage e la cura della pelle viene donato a ogni donna per l’occasione. La beauty-bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica i consigli dei consulenti di bellezza durante l’incontro guidato, ma anche a casa, per continuare a prendersi cura di sé in modo autonomo.

"Credo fermamente che si debba dare alla bellezza il giusto merito – ha dichiarato Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia– spesso considerata qualcosa di superfluo, la cosmesi risponde invece alle esigenze di benessere e autostima di ognuno di noi. Il progetto de La forza e il sorriso Onlus è l’esempio per eccellenza di quanto questa estetica virtuosa possa fare la differenza nella vita di una donna."