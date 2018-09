Teatro Storchi, il cartellone della stagione 2018/19

3 - 7 OTTOBRE

da mercoledì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

Lettere a Nour

di Rachid Benzine

traduzione italiana a cura di Anna Bonalume

regia Giorgio Sangati

con Franco Branciaroli

e Marina Occhionero

musiche originali trio Mothra (Fabio Mina, Marco Zanotti, Peppe Frana)

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, CTB Centro Teatrale Bresciano,

Teatro de Gli Incamminati

in collaborazione con Ravenna Festival

18 - 21 OTTOBRE

giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

Fronte del porto

di Budd Schulberg con Stan Silverman

traduzione e adattamento Enrico Ianniello

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

con Daniele Russo, Antimo Casertano, Orlando Cinque, Sergio Del Prete, Francesca De Nicolais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Daniele Marino, Biagio Musella, Edoardo Sorgente, Pierluigi Tortora, Bruno Tràmice

musiche Pivio e Aldo De Scalzi

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Teatro Stabile di Catania

prima assoluta

Una comunità di onesti lavoratori sottopagati e vessati dalla malavita organizzata trova, attraverso il coraggio di un uomo, la forza di alzare la testa e fare un passo verso la legalità, la giustizia, la libertà. Partendo dall'omonima opera dell'americano Budd Schulberg (l’autore del racconto – a sua volta ispirato a un'inchiesta giornalistica dell'epoca – e della sceneggiatura del monumentale film di Elias Kazan interpretato da Marlon Brando) e dal successivo adattamento teatrale realizzato dall'artista inglese Steven Berkoff, Alessandro Gassmann dirige un Fronte del porto, calato da Enrico Ianniello nell'attualità partenopea, con Daniele Russo nel ruolo del protagonista. Una squadra vincente, che insieme ad altri dieci interpreti, sarà capace di restituirci la forza della storia.

«Nei miei spettacoli – afferma Alessandro Gassmann – cerco sempre di ricostruire mondi credibili, pensando a ogni tipo di pubblico, nella convinzione che ora come non mai il teatro debba essere arte popolare, di difficile esecuzione ma di semplice fruizione».

8 - 11 NOVEMBRE

giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

La Gioia

uno spettacolo di Pippo Delbono

con Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante,

Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Zakria Safi, Grazia Spinella

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

coproduzione Théâtre de Liège, Le Manège Maubeuge – Scène Nationale

28 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE

da mercoledì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

L’anima buona del Sezuan

di Bertolt Brecht

traduzione Roberto Menin

progetto, elaborazione drammaturgica e interpretazione Elena Bucci, Marco Sgrosso

produzione CTB Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Le belle bandiere

8 - 9 DICEMBRE

sabato ore 20 | domenica ore 17

Nel nostro piccolo

Gaber, Jannacci, Milano

con Ale e Franz

regia Alberto Ferrari

musicisti Luigi Schiavone (chitarra), Fabrizio Palermo (basso), Francesco Luppi (tastiere) e Marco Orsi (batteria)

produzione itc2000

Ale e Franz, il duo comico nato dal programma televisivo Zelig, sul palco del Teatro Storchi con Nel nostro piccolo, Gaber, Jannacci, Milano. Partendo dalle tappe che hanno segnato la vita e la carriera artistica di Gaber e Jannacci, lo spettacolo si presenta come un viaggio nel mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che accompagnano ognuno di noi.

«La forza di trasmettere emozioni vere – commentano Ale e Franz – i fallimenti, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore, la gioia della vita. Gaber e Jannacci sono la scintilla attraverso cui vedere l’uomo come il centro del mondo. Un mondo sofferto e gioioso, colorato e grigio, assolato e buio, ma sempre e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore. Un mondo che abbiamo tutti vissuto, che ci riguarda da vicino. Tutto questo porteremo con noi, sul palco. La voglia di mostrare come nelle parole e nella musica di Jannacci e Gaber, siano racchiuse le riflessioni di tanti altri artisti. Mostrare al pubblico come, in quelle note, ci sia anche l’origine della nostra storia, della nostra Milano».

14 - 15 DICEMBRE

venerdì ore 21 | sabato ore 20.30

la replica di sabato 15 dicembre è a cura di

Joie de vivre

ideazione e coreografia Simona Bertozzi

dramaturg Enrico Pitozzi

set e luci Simone Fini

musica e regia del suono Francesco Giomi

costumi Katia Kuo

canto Giovanni Bortoluzzi, Ilaria Orefice

danza Wolf Govaerts, Manolo Perazzi, Sara Sguotti, Oihana Vesga

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Associazione Culturale Nexus

prima assoluta

21 - 22 DICEMBRE

venerdì ore 21 | sabato ore 20

Ogni storia vale

drammaturgia degli allievi del corso Perfezionamento: Dramaturg internazionale*, sotto la guida di Gabriel Calderón

mise en espace a cura di Margarita Musto

con gli allievi del corso Attore internazionale **

prima assoluta

Giovani allievi per giovani storie. Nuovi punti di vista, peculiarissimi, sui nostri giorni, a comporre un vitale e disordinato mosaico, un incastro di racconti tutti diversi, ma parte di una comune grande narrazione. Guidati dal drammaturgo uruguayano, ormai da tempo di casa in Europa, Gabriel Calderón, gli allievi del corso Perfezionamento: Dramaturg internazionale, saranno impegnati nella creazione di un testo collettivo: ognuno partirà da una singola vicenda, reale o immaginata, da sviluppare scenicamente insieme agli altri, legando i racconti fra loro. Così ogni storia saprà farsi parte e frammento di una narrazione più vasta, quella che ci unisce tutti. Ecco che qualsiasi vicenda, pure la più minuta, vissuta all'angolo delle strade delle nostre sempre più tentacolari città, o negli spazi remoti delle nostre silenti campagne, renitenti al turbinio folle della contemporaneità, mostra il suo potere metaforico, quella capacità unica di schiuderci la visione del globo dalla meraviglia di un dettaglio. Spetterà poi agli allievi del corso Attore internazionale, condotti per l'occasione dall'attrice e regista uruguayana Margarita Musto, tradurre la poesia dei drammaturghi nel concreto della scena.

Operazione Rif. PA 2017-7799/RER, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1225/2017 del 02/08/2017 e cofinanziata da Fondo Sociale Europeo PO 2014 – 2020 Regione Emilia-Romagna. (Prog.1* e Prog.3**)

31 DICEMBRE - 1 GENNAIO

lunedì ore 21 | martedì ore 17

The Gag Fathers

idea originale e direzione artistica Yllana

interpretato da Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías

produttore esecutivo Marcos Ottone

gli Yllana sono Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe O´Curneen, Fidel Fernández e David Ottone

un progetto WEC World Entertainment Company

Comici, clown, mimi, rumoristi, poeti e artisti, i quattro attori in scena sviluppano senza mai risparmiarsi un’energia esplosiva e un umorismo sempre caustico, mai scontato, che conduce inesorabilmente il pubblico verso un mondo governato dalle leggi più surreali. Aristocratici stupidamente beffardi, toreri paurosi, cani antidroga per nulla affidabili, cosmonauti giocherelloni, vescovi poco caritatevoli, gangster improbabili, alieni un po’ troppo umani… Le loro mille folli incarnazioni sono raccolte in questo The Gag Fathers, vivace collezione celebrativa del 25° anniversario della compagnia spagnola Yllana. Veri virtuosi della precisione e dei tempi comici perfetti, gli Yllana porteranno in scena un teatro fisico e non verbale al suo meglio, con meccanismi comici che scattano a ripetizione e lasciano il pubblico stremato dalle risate.

12 - 13 GENNAIO

sabato ore 20 | domenica ore 17

Trascendi e Sali

di e con Alessandro Bergonzoni

regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

produzione Allibito srl Unipersonale

distribuzione e organizzazione Progetti Dadaumpa srl

Certamente quando Alessandro Bergonzoni scrive, allestisce e interpreta il suo quindicesimo testo, la domanda che nasce spontanea non può che essere: "Dove ci porterà stavolta la sua personalissima, esilarante e poetica scrittura?". Sicuramente in una zona artistica dove "sicuramente" perde in definizione e in significato, dove l'artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre, non solo quelle materiali e visibili, ma anche quelle creati sciamanicamente dalla sua scrittura. Alessandro Bergonzoni guiderà il suo pubblico verso una meta insolita che – a guardar bene – può essere proprio la realtà. O meglio quella realtà che solo gli artisti possono definire e modificare grazie alla loro immaginazione, al loro genio, alla loro ispirazione. Nel caso di Bergonzoni, spalancando orizzonti del tutto sorprendenti. In una scena da lui costruita e con una regia condivisa con il compagno di viaggio ormai più che consolidato Riccardo Rodolfi, l’artista bolognese intraprenderà un percorso complesso per scoprire se le immagini reali di questi anni possono essere modificate con la forza dell’arte.

17 - 20 GENNAIO

giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

La tragedia del vendicatore

di Thomas Middleton

drammaturgia e regia Declan Donnellan

versione italiana Stefano Massini

con Ivan Alovisio, Alessandro Bandini, Marco Brinzi, Fausto Cabra, Martin Ilunga Chishimba, Christian Di Filippo, Raffaele Esposito, Ruggero Franceschini, Pia Lanciotti, Errico Liguori, Marta Malvestiti, David Meden, Massimiliano Speziani, Beatrice Vecchione

musica e sound design Gianluca Misiti

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Emilia Romagna Teatro Fondazione

23 - 27 GENNAIO

da mercoledì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

Turandot

regia Marco Plini

regia per l’Opera di Pechino Xu Mengke

drammaturgia Xu Jiang

musiche originali Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani e Qiu Xiaobo

con gli attori della Compagnia Nazionale dell’Opera di Pechino

ensemble musicale composto da musicisti italiani e cinesi

produzione China National Peking Opera Company, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Metastasio di Prato

spettacolo in cinese con sovratitoli in italiano

9 - 10 FEBBRAIO

sabato ore 20 | domenica ore 17

Speciale via Emilia

con gli allievi del corso Attore internazionale *

Antiche lastre di pietra, scintillanti barre di ferro, modernissimi blocchi di asfalto, ciottoli arrotondati dal tempo e, qua e là, il nudo terreno: se si volesse comporre in astratto découpage, per puro gioco di accostamenti, il tracciato ideale di quella strada che, da oltre venti secoli, congiunge Piacenza con Rimini – che è poi dire, per estensione non troppo ideale, l'Europa d'Oltralpe, atlantica, con la costa orientale della nostra penisola – si finirebbe per disegnare un'intricata mappa storico-geografica, molteplice e dinamica, impossibile da sintetizzare in una visione univoca, nonostante il tutto sembri ruotare attorno a una “semplice” linea. A volerla tracciare sulla carta, con uno svolazzante tratto di penna, continue sarebbero le deviazioni dal segno di quei 165 km, sul limitar dei quali, strato per strato, si è andata costruendo, nei castra come nelle città, per gli squadrati appezzamenti di terreno come nelle laiche “cattedrali” della moderna industria meccanica, una parte significativa della nostra civiltà, italiana e occidentale.

Ingresso gratuito

*Operazione Rif. PA 2017-7799/RER, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1225/2017 del 02/08/2017 e cofinanziata da Fondo Sociale Europeo PO 2014 – 2020 Regione Emilia-Romagna. (Prog.1)

13 - 17 FEBBRAIO

da mercoledì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

When the Rain Stops Falling

di Andrew Bovell

traduzione Margherita Mauro

regia Lisa Ferlazzo Natoli

con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Camilla Semino Favro, Francesco Villano

un progetto di lacasadargilla e Alessandro Ferroni

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

in coproduzione con Teatro di Roma, Fondazione Teatro Due di Parma

con il sostegno di Australian Embassy-Rome

21 - 23 FEBBRAIO

da giovedì a sabato ore 21

Donka – una lettera a Čechov

autore, regista, designer luci e coreografo Daniele Finzi Pasca

musiche e orchestrazione, designer suono e coreografa Maria Bonzanigo

direttore di creazione Antonio Vergamini

in scena Andrée-Anne Gingras-Roy, Beatriz Sayad, David Menes, Jess Gardolin, Evelyne Laforest, Félix Salas, Francesco Lanciotti, Lydia Gomez, Marco Paoletti, Melissa Vettore, Rolando Tarquini e Stéphane Gentilini

produzione Compagnia Finzi Pasca e Chekhov International Theatre Festival

in co-produzione con Théâtre Vidy-Lausanne

Un teatro fatto di fragili equilibri, sovrapposizione di immagini, musica dal vivo, acrobazia e danza rende omaggio ad Anton Čechov e alla magia delle sue parole. Lo spettacolo ha aperto le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Anton Čechov a Mosca, nel gennaio 2010, all’interno del Chekhov International Theatre Festival. Daniele Finzi Pasca si è immerso nella vita dello scrittore, nei suoi testi e nei suoi diari, decifrando note e appunti, donando corpo e forma ai suoi enigmatici silenzi. Donka, in russo, è un piccolo sonaglio che si appende alla canna da pesca e che suona quando un pesce abbocca: Čechov adorava pescare, la pesca era per lui una forma di abbandono alla meditazione. Il regista, affascinato da quest’immagine, da sempre in cerca di “stati di leggerezza” nel lavoro di coreografo, dà vita a un poema visivo fatto di oggetti e corpi sospesi. «Ho deciso di scoprire Čechov – commenta Daniele Finzi Pasca – andando alla ricerca di particolari, di dettagli nella sua vita, nelle pagine dei suoi scritti e non solo. Ho pensato di dare forma ai silenzi contenuti nelle note dei suoi diari e di creare immagini partendo dalle sue annotazioni».

26 - 27 FEBBRAIO

martedì e mercoledì ore 21

SOLO. Il nuovo one man show

di e con Arturo Brachetti

direttore associato, consulenza creativa e testi Stefano Genovese

L’ombra Kevin Michael Moore

musiche originali Fabio Valdemarin

coreografie Jennifer Caodaglio

produzione Arte Brachetti srl

Il nuovo, atteso one man show di Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quickchange, in cui reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà si susseguono senza soluzione di continuità. Protagonista del suo nuovo spettacolo è proprio il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la farà da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, portati in scena per la prima volta. Ma in SOLO Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Dai personaggi ispirati ai protagonisti di celebri telefilm a Magritte o alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti tiene il ritmo sul palco per novanta minuti, regalando al pubblico il suo lavoro più completo.

16 - 17 MARZO

sabato ore 20 | domenica ore 17

La Bibbia riveduta e scorretta

uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

regia Giorgio Gallione

con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli (Gli Oblivion)

musiche Lorenzo Scuda

produzione Agidi srl

Instancabili e in continuo fermento creativo, lanciati dal web dall’irresistibile parodia I Promessi sposi in 10 Minuti, i cinque Oblivion si caratterizzano per la loro personalissima comicità che unisce la tradizione comica italiana a una preparazione tecnica vocale di indiscutibile qualità. Per la prima volta, si mettono alla prova con un vero e proprio musical comico e dissacrante, La Bibbia riveduta e scorretta. Germania 1455, Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili creando l’editoria e inaugurando di fatto l’Età Moderna. Conscio della portata rivoluzionaria di questa scoperta, Gutenberg sta per scegliere il primo titolo da stampare, quando bussa alla sua porta un signore. Anzi, il Signore. È proprio Dio che da millenni aspettava questo momento…

Tra discussioni infinite, riscritture e liti, nella tipografia prenderanno vita le vicende più incredibili dell’Antico e Nuovo Testamento, le parti scartate e tutta la Verità sulla Creazione del mondo, finalmente senza censure.

22 – 23 MARZO

venerdì ore 20.30 | sabato ore 20

la replica di venerdì 22 marzo è a cura di

Giselle

coreografia Dada Masilo

musica Philip Miller*

Dada Masilo / The Dance Factory

su commissione di The Joyce Theater, Stephen and Cathy Weinroth Fund for New Work; the Hopkins Center, Dartmouth College; la Biennale de la danse de Lyon 2018, Sadler’s Wells

ulteriore sostegno alla commissione La Batie-Festival de Geneve

*con il sostegno ulteriore di SAMRO FOUNDATION

Giselle è la quarta reinterpretazione di un classico da parte di Dada Masilo, talentuosa coreografa sudafricana di soli 23 anni. Il balletto classico Giselle racconta di una giovane contadina che muore di crepacuore dopo aver scoperto che il suo amato è promesso ad un’altra. Le Villi, spiriti femminili che costringono gli uomini a danzare fino alla morte, portano Giselle fuori dalla sua tomba con l’intento di uccidere il suo amato, ma l’amore di Giselle lo salverà. Nella versione di Dada Masilo, Myrtha, la Regina delle Villi, è una Sangoma (un guaritore tradizionale). Le Villi sono spiriti / antenati che invitano Giselle ad unirsi a loro. Non si tratta di un gruppo di ragazze afflitte, ma di qualcosa di più spaventoso. Sono donne morte straziate dal dolore. Vogliono vendetta. I loro spiriti potranno essere liberi solo se otterranno la morte di chi le ha fatte soffrire. Dopo la sua vendetta, potrà affrancarsi dalla morte e tornare ad essere libera. In fase di creazione Dada Masilo ha affermato: «È una grande sfida rivedere ancora un altro classico senza ripetermi. Questa creazione non ha nulla a che fare con il perdono, ma tratta temi come l’inganno, il tradimento, la rabbia e la sofferenza. Sto lavorando a nuovi movimenti e sto cercando di spingermi oltre sull’aspetto narrativo. Nel balletto tradizionale, l’intreccio narrativo è molto chiaro, ma la psicologia dei personaggi non è molto indagata… io vorrei andare più in profondità, e creare delle Villi che siano davvero feroci».

28 - 31 MARZO

giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

Il gabbiano

di Anton Čechov

versione italiana Danilo Macrì

regia Marco Sciaccaluga

con Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, Elsa Bossi, Eva Cambiale, Andrea Nicolini, Elisabetta Pozzi, Stefano Santospago, Roberto Serpi, Francesco Sferrazza Papa, Kabir Tavani, Federico Vanni

produzione Teatro Nazionale di Genova

Primo dei quattro capolavori che Čechov scrisse per il palcoscenico, Il gabbiano è un dramma delle illusioni perdute: nelle angosce, nei turbamenti, nelle sconfitte dei suoi protagonisti, c’è tutta la complessità dell’uomo moderno. I personaggi della giovane Nina, del tormentato Konstantin, di sua madre Irina Arkadina, celebre attrice, e del suo amante, lo scrittore Trigorin, sono stati portati sui palcoscenici di tutto il mondo dai maggiori attori di teatro e messi in scena dai più celebri registi. Il titolo dell’opera viene da un accostamento simbolico: come l’ignara felicità di un gabbiano, in volo sulle acque di un lago, viene stroncata dall’oziosa indifferenza di un cacciatore, così accade alla sorte di Nina. «A me pare che stia proprio lì l’essenza del genio di Čechov – commenta Marco Sciaccaluga – la feroce denuncia del nostro nulla, coniugata in una continua altalena di ridicolo e patetico, diventa uno stringente invito a compatire, ad amare questi esseri inutili che siamo. Il palcoscenico di Čechov è la forma più gentile, condivisa, ironica di spietatezza. Il suo “Teatro della Crudeltà” è il più “umano” che io conosca».

4 - 7 APRILE

giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

La guerra

di Carlo Goldoni

regia Franco Però

con gli attori della Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Gallazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Plos

e con Giulio Cancelli, Adriano Giraldi (attori ospiti)

e la partecipazione di Mauro Malinverno

fisarmonicista Mitja Tull

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Scritta da Carlo Goldoni nel 1760, La guerra si svolge nel corso di un assedio: il drammaturgo osserva quasi “al microscopio” gli atteggiamenti degli assedianti, nella claustrofobica attesa. Un’umanità che vive in una dimensione atemporale, fra irresponsabilità fanatica e snervante attesa del combattimento.

Goldoni denuncia come la guerra sia soprattutto un grande affare, dimostrando una sorprendente modernità di pensiero. E se le battute e i tormentoni dell’avido Commissario Don Polidoro – che sulle miserie dell’assedio cinicamente si arricchisce – da un lato fanno sicuramente divertire il pubblico (rasserenato peraltro da una pace che nel finale riunisce gli amanti e punisce i colpevoli), dall’altro accendono negli spettatori una luce critica, un campanello d’allarme che evocherà ben più pericolose battute: magari inquietudini di brechtiana memoria, o attualissimi echi delle voci di chi lucra vendendo armi a paesi in guerra o ride prevedendo gli affari che si possono concludere sulle macerie di un terremoto.

11 - 14 APRILE

giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30

Il costruttore Solness

da Henrik Ibsen

uno spettacolo di Alessandro Serra

con Umberto Orsini

Lucia Lavia, Renata Palminiello, Pietro Micci, Chiara Degani, Salvo Drago

e con Flavio Bonacci

produzione Compagnia Orsini e Teatro Stabile dell’Umbria

spettacolo che colloca nella reta artistica “PROGETTO IBSEN – I pilastri della drammaturgia contemporanea”

Solness è un grande costruttore che edifica la propria fortuna sulle ceneri della casa di famiglia della moglie. Solness è terrorizzato dai giovani che picchiano alla porta e chiedono ai vecchi di farsi da parte. Ma la giovane Hilde non si preoccupa di bussare: decide di fare irruzione con una carica erotica e una energia dirompente. È tornata per rivendicare il suo regno di Principessa, quel castello in aria che il grande costruttore le promise dieci anni prima. Solness si nutre della vita delle donne che lo circondano ma quest’ultima gli sarà fatale e lo accompagnerà, amandolo, fino al bordo del precipizio.

«Impossibile pensare di mettere in scena il capolavoro di Ibsen – commenta Umberto Orsini – senza aver trovato una giovane protagonista femminile e un regista sensibile e visionario. Sono certo di averli trovati in Lucia Lavia e in Alessandro Serra ed è questo che mi spinge con fiducia verso questa nuova affascinante avventura nella speranza di offrire al pubblico, che in questi anni riscopre la potenza espressiva del mondo di Ibsen, un tassello quasi dimenticato della sua genialità».

Altri spazi

Fondazione Collegio San Carlo

7 -9 DICEMBRE

venerdì e sabato ore 21 | domenica ore 16

Operette morali

da Giacomo Leopardi

testi scelti da Carlo Altini

con Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea, Eugenio Papalia, Franca Penone, Simone Tangolo

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Collegio San Carlo di Modena