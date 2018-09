Teatro delle Passioni, il cartellone della stagione 2018/19

9 - 21 OTTOBRE

da martedì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30 | lunedì 15 ottobre ore 15 | giovedì 18 ottobre riposo

Il giardino dei ciliegi

Trent’anni di felicità in comodato d’uso

ideazione e drammaturgia Kepler-452 (Paola Aiello, Enrico Baraldi, Nicola Borghesi)

regia Nicola Borghesi

con Annalisa e Giuliano Bianchi, Paola Aiello, Nicola Borghesi, Lodovico Guenzi

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

6 - 11 NOVEMBRE

da martedì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 17

Totò e Vicé

di Franco Scaldati

interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Le Tre Corde - Compagnia Vetrano Randisi

13 - 18 NOVEMBRE

da martedì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 17

Riccardo3

L’avversario

di Francesco Niccolini

molto liberamente ispirato a Riccardo III

di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand

regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella

produzione Arca Azzurra Produzioni / Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Le Tre Corde - Compagnia Vetrano Randisi

27 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE

da martedì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 17.00

Quasi niente

progetto Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

liberamente ispirato al film “Il deserto rosso” di Michelangelo Antonioni

con Francesca Cuttica, Daria Deflorian, Monica Piseddu, Benno Steinegger, Antonio Tagliarini

produzione A.D. / Teatro di Roma – Teatro Nazionale / Teatro Metastasio di Prato /Emilia Romagna Teatro Fondazione

4 - 16 DICEMBRE

martedì, giovedì, venerdì e mercoledì 12 dicembre ore 21 | sabato ore 17 maratona I e II parte | domenica ore 15.30 | mercoledì 5 dicembre ore 15

Afghanistan: enduring freedom seconda parte

di Richard Bean, Ben Ockrent, Simon Stephens, Colin Teevan, Naomi Wallace

regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

con Claudia Coli, Michele Costabile, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Fabrizio Matteini, Michele Radice, Emilia Scarpati Fanetti, Massimo Somaglino, Hossein Taheri, Giulia Viana

coproduzione Teatro dell’Elfo e Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival

8 - 20 GENNAIO

martedì, giovedì, venerdì e mercoledì 9 gennaio ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30 | mercoledì 16 gennaio ore 15

Per il tuo bene

di e regia Pier Lorenzo Pisano

con Alessandro Bay Rossi, Marco Cacciola, Laura Mazzi, Marina Occhionero, Edoardo Sorgente

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Arca Azzurra Produzioni

Testo vincitore del Premio Riccione – Pier Vittorio Tondelli 2017

prima assoluta

29 - 30 gennaio

martedì e mercoledì ore 21

Dentro le cose

di e con Febo Del Zozzo

ideazione audio, luci e allestimento Febo Del Zozzo

produzione Laminarie

Con Dentro le cose, ultima produzione di Laminarie di e con Febo Del Zozzo, la compagnia sceglie di confrontarsi con alcune figure esemplari di cui si indaga la radicalità del pensiero e delle opere, “figure esemplari” che hanno negato consenso alla forza cieca del potere aprendo varchi luminosi di cambiamento cui Laminarie ha dedicato negli anni performance e monografie: Jackson Pollock, Varlam Šalamov e Constantin Brancusi. A partire dalle produzioni precedenti, Dentro le cose procede attraverso azioni inedite tentando un nuovo punto di vista sul linguaggio scenico a partire dalla materia e dai dispositivi scenici utilizzati per visualizzare il senso della nuda azione. Proiezione Verticale - avvicinamento a Constantin Brancusi (2012), Jackson Pollock - l’azione non agente (2008), Esagera-dedicato a Varlam Šalamov (2000) dialogano tra loro nella sintesi di strutture scenografiche, azioni performative, suoni e testi che prendono così nuova vita.

1 - 3 febbraio 2019

venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 17

10 miniballetti

regia, coreografia, danza Francesca Pennini

drammaturgia e disegno luci Angelo Pedroni, Francesca Pennini

coproduzione CollettivO CineticO, Le Vie dei Festival, Danae Festival

Un’antologia di danze in bilico tra geometria e turbinio dove l’elemento aereo è paradigma di riflessione sui confini del controllo. Correnti e bufere, ventilatori e droni, uccelli e grand-jeté diventano allegorie sul legame tra coreografia e danza in un’indagine che rimbalza tra la ripetibilità del gesto e l’improvvisazione, tra la scrittura e l’interpretazione. A fare da spartito un quaderno delle scuole elementari su cui Francesca Pennini annotava decine di coreografie mai eseguite. Una macchina del tempo per un’impossibile archeologia che si declina sulla scena in una serie di possibilità strampalate. Il corpo viene messo alla prova prendendo in prestito i principi della termodinamica, passando dalla plasticità ginnica alla dinamica più vaporosa ed effimera. Tra contorsioni e sforzi asfittici si innesca uno scambio respiratorio che mescola i volumi tra corpo e spazio, tra scena e pubblico in una geografia mobile, sospesa e decisa, fluttuante e depositata.

5 - 6 febbraio

martedì e mercoledì ore 21

Vizio di Forma

uno spettacolo liberamente ispirato all’opera di Primo Levi

di e con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

produzione archivio zeta 2017 / progetto areadibrocà

Lavoriamo sull’opera più nascosta di Primo Levi, nel centenario della sua nascita, alla ricerca di una sua voce cosmica e poetica, nel tentativo di trovare destinatari e significati per un “balbettio radio senza destinatario e senza senso”: siamo partiti dallo studio dei racconti di fantascienza scoprendo un mondo ricchissimo di idee, predizioni, immagini, angosce. La scrittura di questo lucido intellettuale (troppo spesso intrappolato nel consolatorio ruolo di testimone) è un pozzo senza fine di riflessioni filosofiche sull’essere umano oggi, sul potere della tecnica, sul destino delle nostre coscienze, sul tessuto originario, sulla falsificazione del linguaggio, sull’abuso pornografico delle immagini, sulla distruzione della natura.

Ci troviamo in un buco nero e una funzionaria, specialista nel mestiere di infilare anime nei corpi, cerca di venderci, a noi - non-nati -, la vita sulla terra: non ci saranno altre occasioni, i candidati sono tanti e ognuno dovrà scegliere in piena libertà.

Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

12 - 17 FEBBRAIO

da martedì a venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 17

BELVE una farsa

di Armando Pirozzi

uno spettacolo di Massimiliano Civica

con Alberto Astorri, Salvatore Caruso, Alessandra De Santis, Monica Demuru, Vincenzo Nemolato, Aldo Ottobrino

produzione Teatro Metastasio di Prato

con il sostegno di Armunia Centro di Residenze Artistiche Castiglioncello

BELVE racconta l'evolversi al limite del delirio di una cena tra due coppie diverse tra loro ma intimamente legate. In un clima di crescente tensione e violenza, tra frutti di mare, strane macchinazioni e improbabili convitati, la storia ribalta di continuo il folle gioco del dominio e del potere che ogni personaggio cerca di stabilire sull'altro, ma in realtà, alla resa dei conti, tende sempre a rivelarsi molto diversa da ciò che ci si aspetta. La farsa è, credo, l'unico vero genere teatrale, quello che rifiuta, più di tutti gli altri, ogni possibilità di trasformazione o ibridazione. Ha delle regole di ferro, che in pratica non sono mai cambiate, da Plauto a Billy Wilder. Il suo tema nascosto è sempre il denaro e il potere che ne deriva. Ed è forse proprio per questo che la farsa è sempre prossima all'incubo, alla follia e al thriller, anche se allegramente trasformati in un gioco paradossale, decisamente fuori di testa e più divertente possibile.

Armando Pirozzi

19 - 22 FEBBRAIO

da martedì a venerdì ore 21

La scortecata

liberamente tratto da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile

testo e regia Emma Dante

con Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola

produzione Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di Palermo

in collaborazione con Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale

Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de peccerille, noto anche col titolo di Pentamerone (cinque giornate), è una raccolta di cinquanta fiabe raccontate in cinque giornate, scritte da Giambattista Basile. Il dialetto napoletano dei suoi personaggi, nutrito di espressioni gergali, proverbi e invettive popolari, produce modi e forme espressamente teatrali tra lazzi della commedia dell’arte e dialoghi shakespeariani. La scortecata è lo trattenimento decemo de la iornata primma e narra la storia di un re che s’innamora della voce di una vecchia. Il re, gabbato dal dito che la vecchia gli mostra dal buco della serratura, la invita a dormire con lui. Ma dopo l’amplesso, accorgendosi di essere stato ingannato, la butta giù dalla finestra. La vecchia non muore ma resta appesa a un albero. Da lì passa una fata che le fa un incantesimo, e diventata una bellissima giovane, il re se la prende per moglie. In una scena vuota, due uomini, a cui sono affidati i ruoli femminili come nella tradizione del teatro settecentesco, drammatizzano la fiaba incarnando i personaggi.

15 - 17 MARZO

venerdì ore 21 (I parte) | sabato ore 20 (II e III parte) | domenica ore 15.30 maratona (I, II e III parte)

Storia di un’amicizia

tratto dalla tetralogia “L’amica geniale” di Elena Ferrante (Edizioni e/o)

testi: Elena Ferrante (brani da “L’amica geniale”), Chiara Lagani (brani liberamente ispirati a Frank Lyman Baum, Toti Scialoja, Wislawa Szymborska)

ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis

con Chiara Lagani e Fiorenza Menni

produzione Napoli Teatro Festival, Ravenna Festival, E-production

in collaborazione con AtelierSì

Lo spettacolo, diviso in tre capitoli (Le due bambole, Il nuovo cognome e La bambina perduta), si basa sulla storia dell'amicizia tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi con nettezza. Il rapporto tra le biografie delle due donne e la Storia di un Paese travagliato dalle sue metamorfosi si intrecciano in una sorta di agone narrativo che procede per squarci subitanei ed epifanie improvvise.

Nel romanzo della Ferrante, Un’amicizia era il titolo del libro che raccontava, a posteriori, la vicenda del rapporto tra due donne; Storia di un’amicizia diviene qui, invece, il titolo del racconto, in forma di spettacolo, che Elena Greco (Chiara Lagani) compone a partire dalle vicende di una vita che la legano a Lina Cerullo (Fiorenza Menni), la sua amica geniale.

20 - 21 MARZO

mercoledì e giovedì ore 21

Is,Is Oil

liberamente ispirato a Petrolio di Pier Paolo Pasolini

regia Andrea Adriatico

cast in via di definizione

produzione Teatri di Vita

Petrolio è un vastissimo e folgorante affresco simbolico dell’attualità, nel quale Pasolini racconta la grande trasformazione antropologica degli italiani fra gli anni ‘50 e gli anni ‘70, così come le grandi manovre occulte che intrecciano affarismo, mafia e politica. Petrolio è l’intreccio di diverse narrazioni. È la storia dell’ingegnere Carlo, che si sdoppia nel sociale “Carlo di Polis” e nel sensuale “Carlo di Tetis”, ed è la storia dell’Eni, il colosso petrolifero italiano, che gestisce la principale fonte di energia, tra gli intrallazzi politici e la grande criminalità. Lo spettacolo ricuce alcuni dei mille fili di cui è intessuto il romanzo, ponendosi al tempo stesso come una riflessione sulle trasformazioni sociali e antropologiche dell’Italia, una analisi delle dinamiche di potere, un attraversamento delle mitologie, uno scavo nei meandri dell’eros, e un omaggio a Pasolini a 40 anni dalla morte del più lucido intellettuale italiano del dopoguerra.

28 - 30 MARZO

giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20

Littoral

di Wajdi Mouawad

traduzione Giulia Pizzimenti

regia Vincenzo Picone

con Davide Gagliardini, Silvia Lamboglia, Luca Nucera, Gian Marco Pellecchia, Giulia Pizzimenti

Massimiliano Sbarsi, Emanuele Vezzoli

produzione Fondazione Teatro Due di Parma

Il giovane Wilfrid si trova di fronte a un compito inaspettato: seppellire il corpo del padre che non ha mai conosciuto. Inizia da qui un percorso ironico, grottesco e a volte surreale in cui il protagonista si muove nei meandri della sua memoria accompagnato da un fantomatico cavaliere – memoria della sua infanzia perduta – da una troupe cinematografica, che continuamente interrompe la sua ricerca cercando di fissare i suoi ricordi in un montaggio filmico, e dallo stesso padre ormai defunto che, come il fantasma di Amleto, lo accompagna verso il luogo della sepoltura, la terra natia dei suoi avi. Qui, in un luogo abbandonato e distrutto dalla guerra Wilfrid incontra altri ragazzi come lui, altri giovani che hanno perso il Padre e che per diventare gli uomini di domani devono fare i conti col proprio passato. Il testo di Wajdi Mouawad è una profonda riflessione sul rapporto tra Padri e Figli, tra Tradizione e Innovazione, tra Passato e Futuro.

2 - 3 APRILE

martedì e mercoledì ore 21

MACBETTO o la chimica della materia

trasmutazioni da Giovanni Testori

ideazione, spazio, costumi e regia Roberto Magnani

in scena Roberto Magnani, Consuelo Battiston, Eleonora Sedioli

produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Masque Teatro, menoventi/e-production

vietato ai minori di 14 anni

MACBETTO è un’opera materica, biologica, un farsi e disfarsi continuo che richiama le ragioni profonde del teatro stesso, essendo quest’ultimo, appunto, biologia. Ricorre quindi un continuo sporcarsi, ma contrastato dalla tensione tutta verticale a cui si aggrappa il personaggio di Macbet, soprattutto nei dialoghi diretti con colui che sembra sovraintendere a ogni cosa, lo Scrivano “creatore di me e di questa lingua porcellenta e falsatoria”. La medesima impurità caratterizzerà la relazione tra gli interpreti dello spettacolo. I tre attori-performer, provenienti da teatri e percorsi diversi, dovranno cercare la difficile intonazione di tre strumenti differenti, preservando e facendo anzi esplodere la precisa identità di ciascuno. L’intenzione di lavorare sul MACBETTO nasce dalla volontà di proseguire una particolare ricerca rivolta agli aspetti musicali della lingua teatrale. Il Teatro esige una propria lingua, che io cerco diversa e lontana da quella del quotidiano, e Testori consegna in MACBETTO una lingua poetica che si fa canto.

Roberto Magnani

9 - 14 APRILE

Trilogia della compagnia Mitipretese

produzione Centro di Produzione La Fabbrica dell'Attore – Teatro Vascello (Roma), CTB Centro Teatrale Bresciano

per Mitipretese

9 - 10 APRILE

martedì e mercoledì ore 21

Festa di famiglia

da Luigi Pirandello

testo e regia Mitipretese

collaborazione drammaturgica di Andrea Camilleri

con Fabio Cocifoglia, Manuela Mandracchia, Liliana Massari, Alvia Reale, Diego Ribon, Sandra Toffolatti

luci e impianto scenico Mauro De Santis

con canti dal vivo della tradizione popolare italiana e musiche originali

11 - 12 APRILE

giovedì e venerdì ore 21

Le troiane / Frammenti di tragedia

da Euripide

regia e drammaturgia Mitipretese

con Manuela Mandracchia, Liliana Massari, Alvia Reale, Sandra Toffolatti

13 -14 APRILE

sabato ore 20 | domenica ore 17

Roma ore 11

di Elio Petri

con Manuela Mandracchia, Liliana Massari, Alvia Reale, Sandra Toffolatti

regia Mitipretese

Premio ETI – gli Olimpici del Teatro 2007 come migliore spettacolo di innovazione

Mitipretese è un gruppo teatrale che nasce dal desiderio di ricavarsi uno spazio di lavoro collettivo focalizzandosi sulle tematiche femminili. Nascono così tre differenti spettacoli: Roma ore 11, Troiane/Frammenti di tragedia e Festa di Famiglia. La donna nel mondo del lavoro. Con Roma ore 11, il testo di Elio Petri, dalla nota vicenda di cronaca del 1951, si parla della condizione femminile nel mondo del lavoro. La donna e la guerra. Con Troiane/Frammenti di tragedia, attingendo da grandi poeti come Euripide, Omero, Seneca, Ovidio, si racconta come in ogni guerra la donna sia sempre doppiamente vittima. La donna nelle dinamiche familiari. Con Festa di famiglia, un originale adattamento da testi di Luigi Pirandello, con la collaborazione speciale di Andrea Camilleri, si indagano le dinamiche violente all'interno del nucleo familiare.

4 - 19 MAGGIO

mercoledì, giovedì, venerdì e martedì 14 maggio ore 21 | sabato ore 20 | domenica ore 15.30| martedì 7 maggio ore 15

A piacer vostro

da William Shakespeare

adattamento e regia Nanni Garella

con gli attori di Arte e Salute

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Regione Emilia Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna

30 - 31 MAGGIO

giovedì e venerdì ore 21

MAYBE I SHOULD JUST TAKE A WALK (with no destination)

dedicato a Sam Shepard

regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò

drammaturgia Daniela Nicolò

con gli allievi de La Manufacture - Haute école des arts de la scène (Coline Bardin, David Brancato, Estelle Bridet, Arianna Camilli, Azelyne Cartigny, Guillaume Ceppi, Anastasia Fraysse, Aurélien Gschwind, Mathilde Invernon, Agathe Lecomte, Antonin Noël, Martin Reinartz, Elsa Thebault, Gwenaëlle Vaudin, Adèle Viéville)

produzione La Manufacture - Haute école des arts de la scène con Motus

spettacolo in francese con sottotitoli in italiano

Da sempre amiamo i deserti, gli spazi abbandonati, dimenticati, vuoti, dove tutto rimane da inventare, dove niente ostacola lo sguardo… E la scrittura di Sam Shepard, l’ultimo cowboy, è immersa nel deserto. Abbiamo scelto quest’autore, che se ne è andato il 27 luglio 2017, due giorni dopo aver terminato (con l’aiuto di Patti Smith) il suo ultimo romanzo Spy of the first person, scrittore ma anche attore, sceneggiatore, drammaturgo, regista, musicista rock… perché il nostro teatro si rispecchia in queste multiple identità.

Siamo partiti dalla raccolta di testi brevi Motel Chronicles, perché è un’opera proteiforme, frammentaria ed eclettica, che ci ha permesso di sviluppare con gli studenti una ricerca personale e collettiva. Abbiamo lavorato sui rapporti umani destrutturati, le relazioni familiari andate in frantumi, i personaggi solitari in cerca di ricostruzione in un paese sulla via della perdizione. Come scrive Pasolini in Appunti per un film su San Paolo: «non c’è altra metafora del deserto che la vita quotidiana».