Casa della Musica di Formigine, una risorsa per la comunità e per i ragazzi speciali

È ormai risaputo e provato scientificamente che la musica contribuisce alla crescita globale di una persona soprattutto se ascoltata e praticata dalla più tenera età. Per rispondere a questa esigenza nel territorio di Formigine, da settembre 2018 è stata inaugurata una Casa della Musica, costruita dal Comune di Formigine su un Progetto finanziato quasi interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, finalmente un luogo in cui chiunque possa andare a “trovare e scoprire la musica”. L’Associazione il Flauto Magico, che oggi gestisce la Casa della Musica, ha partecipato al bando di gara indetto dal Comune di Formigine per la gestione di questo spazio e lo ha vinto, stipulando una convenzione triennale.

Il Flauto Magico è una scuola di musica riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna che da oltre 25 anni opera in Convenzione con il Comune di Formigine, da 12 anni con il Comune di Maranello, da 5 con quello di Castelnuovo Rangone, per la realizzazione di corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti e per la realizzazione di eventi e spettacoli musicali sia nei capoluoghi che nelle frazioni. Dal 2017 è presente anche a Modena con due Convenzioni con gli istituti comprensivi 3 e 10 per la realizzazione di corsi all’interno delle scuole secondarie Mattarella e Marconi. Da due anni gestisce una realtà di corsi di musica anche a Carpi.

Dal 2014 ha stipulato una Convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli di Modena e Carpi in virtù della quale, per chi lo richiede, è possibile seguire i Programmi dei Corsi Pre- Accademici fino al penultimo grado, sia per le materie principali sia per quelle complementari.

Il Flauto Magico è riconosciuto come scuola, dal momento che ha come obiettivo prioritario quello di educare all’ascolto e alla pratica della musica e di contribuire a far crescere una cultura musicale nei singoli e nella comunità, infatti oltre ai consueti corsi di strumento Il Flauto Magico organizza una vasta gamma di attività che rispondono alle molteplici richieste e desideri di una clientela, eterogenea per inclinazioni, competenze, abilità ed età. Sono attivi corsi per tutti dai bambini appena nati agli anziani, da quest’anno anche al mattino.

Per tutti i corsi musicali l’Associazione si avvale della collaborazione di insegnanti professionisti qualificati e selezionati e sempre aggiornati sia per preparazione tecnica musicale, sia per formazione pedagogica e didattica, sia per esperienza artistico-professionale.

Il desiderio di inclusione di utenti con disabilità, sia bambini che giovani, ha fatto sì che nella Associazione esista da due anni un team di insegnanti di musica qualificati anche in ambito sanitario, che stanno già realizzando percorsi di musica dedicati ad utenti speciali, con varie disabilità o con deviazioni dallo sviluppo normo-tipico (ritardo cognitivo, autismo, ecc..) che altrimenti non potrebbero fare questa esperienza. Sono stati anche avviati percorsi musico-terapeutici e percorsi di musica abilitativa per supportare allievi con Bisogni Educativi Speciali o Disturbi dell’apprendimento sia in orario scolastico che extrascolastico. A breve sarà attiva anche una collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Sassuolo, al fine di poter offrire ad un maggior numero di utenti con bisogni speciali, la possibilità di accedere a sedute di musica o musico-terapia.

Il Flauto Magico è in contatto con altre realtà della Regione, da anni fa parte di Assonanza, tramite la quale è riuscita ad avere importanti finanziamenti regionali per la realizzazione di attività musicali consentendo così a tanti bambini in svantaggio culturale, economico e sociale di accedere ai corsi gratuitamente.

Per la prima volta a Formigine, grazie alla casa della Musica, ci sarà un Centro estivo musicale dal 17 giugno al 26 luglio aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni anche provenienti da altri Comuni ed è in preparazione la Festa della Musica che si terrà l'8 giugno dalle 17 alle 23 nel centro storico di Formigine.