Torna a Cavezzo "Le vie dei presepi"

Dopo il successo della prima edizione, sarà riproposta anche per questo Natale l'iniziativa "Le vie dei presepi". Il gruppo di catechisti dell'unità pastorale Cavezzo - Motta - Disvetro ed il Parroco di Cavezzo Don Giancarlo Dallari, insieme ai commercianti del paese, invitano tutti i cittadini ad allestire un presepe nel proprio giardino, cortile o balcone, per offrirlo alla vista dei passanti. Il progetto è nato nel 2017, in seguito ad una presentazione, da parte di Agnese Lodi, del quadro della parrocchia "Sacra Famiglia", realizzato da Giuseppe Zattera nell'800.

L'idea si è ampliata e le famiglie hanno deciso prima di realizzare alcuni presepi da collocare nelle vetrine dei negozi ed in seguito di esporre i presepi anche al di fuori delle abitazioni. Il successo della prima edizione ha convinto tutti a riproporre l'iniziativa anche quest'anno. "Le vie dei presepi" gode del patrocinio dell'Amministrazione comunale, che vede in questo progetto un'opportunità per abbellire il paese e creare un'occasione per far sentire più uniti i cavezzesi. Le famiglie del primo anno di catechismo, inoltre, saranno coinvolte nella realizzazione di un piccolo presepe da esporre nelle vetrine dei negozi di Cavezzo.