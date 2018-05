Certamen ciceronianum, uno studente di Modena campione del mondo

È di Modena il nuovo giovane campione del mondo di latino: Giovanni Franco del Liceo Classico “L.A. Muratori-San Carlo” di Modena, 1º Classificato del Certamen Ciceronianum Arpinas 2018. Nel trio di giovani studenti felici, sorridenti e con l'amore per l'Arpinate il 2º classificato è Fabio Paolo Inesi del Liceo Classico “T.Lucrezio Caro” di Roma e 3º Sissi Kupf dell'Albertus-Magnus-Gymnasium di Regensburg.

Il Certamen Ciceroninum da 38 anni continua a guardare alle giovani generazioni e ad indicare loro la strada della pace, dell'amicizia e della costruzione di un mondo senza confini. Il latino come lingua dei popoli e la storia dei grandi come esperienza da studiare. Occhi pieni di lacrime e di felicità per essere stati interpreti di un evento unico e che non si può comprendere appieno se non vivendolo. E loro lo hanno vissuto insieme ad altri 161 loro coetanei di ben tredici Paesi diversi ma uniti dall'amore per un uomo che, nato nell’Arpini Municipium, ha scritto pagine indelebili della storia repubblicana di Roma. Ora ognuno di loro, insieme ai belgi, croati, bulgari, francesi, spagnoli, lussemburghesi, tedeschi, svizzeri, ungheresi, polacchi, rumeni e serbi ,sono tornati nelle loro terre più ricchi e più pronti ad apprezzare la vita. Hanno conosciuto ad Arpino l'amicizia nel suo vero valore.

Il Certamen Ciceronianum Arpinas continua a far parlare di sé e gli eventi che hanno fatto da corollario alla prova ne sono stati un esempio indelebile. Una docente accompagnatrice, proveniente da Brindisi ha ribadito che per lei , tornata dopo tre anni, Arpino é la terra dei veri valori ed in essa lei continua a sentirsi come a casa propria. Ora i membri dell'organizzazione si lanceranno nella preparazione della prossima edizione come ormai fanno dal 1980 e ciò che li muove é il semplice attaccamento ad un evento che solo l'intuizione del preside Ugo Quadrini poteva promuovere. Oggi i suoi intendimenti ed i suoi sogni continuano ad essere la realtà del tradizionale appuntamento di maggio che il Centro Studi Umanistici, la città di Arpino, l’I.I.S.’Tulliano’ e la Società Dante Alighieri sentono e vivono come obbligo verso le future generazioni.

