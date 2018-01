Vasco l'ultimo dei cittadini onorari di Modena. A chi abbiamo dato le chiavi della città

I tempi sono passati, ma non certo le mode. Infatti se alla fine del Medioevo, le Chiavi della Città si davano ai futuri amministratori della città che avrebbero dovuto sedare le guerre tra famiglie nobili modenesi, oggi questo rito è passato ai talenti che hanno arricchito culturalmente Modena e che i modenesi apprezzano. In 30 anni, le Chiavi della Città sono state date a nomi impareggiabili come allo sportivo Julio Velasco, al pilota di Formula 1 Michael Schumacher, al filosofo Remo Bodei e gli ultimi nel 2015 sono stati il magistrato Antonino di Matteo e al Capo della Polizia Alessandro Pansa. Nomi che hanno contribuito ad accrescere il nome di Modena, in Italia e nel mondo, e che una volta nella nostra città si sentivano a casa.

Il primo fu appunto Julio Velasco, quando nel 1990 il sindaco Alfonsina Rinaldi gli diede le Chiavi della Città: "Per gli indiscussi meriti che ha saputo dimostrare nello sport da allenatore prima della squadra di pallavolo della città e poi della nazionale italiana”. Quindi fu la volta di Michael Schumacher il 6 Febbraio 2001 dal sindaco Giuliano Barbolini per: "Tali vittorie rappresentano un ideale passaggio di testimone tra quello che un grande modenese come Enzo Ferrari seppe costruire e chi, sostenuto impareggiabilmente da proprietà, maestranze e team sportivo, ha raccolto al meglio il suo insegnamento portando di nuovo al trionfo la casa del cavallino rampante, per la prima volta dopo la scomparsa del fondatore”.

Il 13 settembre 2007 fu il sindaco Giorgio Pighi a consegnare le chiavi della città a Remo Bodei: "Per i meriti di eccezionale rilievo culturale e sociale che ha acquisito a Modena curando la supervisione scientifica del Festival Filosofia, prestigiosa manifestazione che dal 2001 si svolge nella nostra città e nel suo territorio...Grazie all'apporto di Bodei e all'eccellenza della formula del Festival, Modena ha messo in valore la propria dimensione di città che restituisce allo spazio della piazza l'antica pratica della democrazia che si fa discussione pubblica sul presente e sul futuro”.

L'attuale sindaco, Gian Carlo Muzzarelli, insieme alla presidente Francesca Maletti, diedero le chiavi della città nel 2015 a ben due personaggi del mondo dell giustizia italiana. Il primo è il magistrato Antonino di Matteo, il 2 Marzo, spiegando: "Per i meriti di eccezionale rilievo nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo impegno decennale di magistrato inquirente, le indagini per trovare i responsabili e i mandanti delle stragi di mafia, l'incessante lotta per liberare questo paese dalla morsa delle criminalità organizzate lo hanno reso un simbolo dell'Italia che resiste, non si arrende alla violenza e reagisce, facendo prevalere la legalità."

Mentre il 21 Settembre fu la volta del Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza Alessandro Pansa: “Per i meriti che le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno acquisito nel quotidiano impegno a difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini modenesi e del territorio. In anni di difficili e complesse trasformazioni economiche e sociali, segnati da fenomeni di caduta della legalità e di diffusa preoccupazione per la sicurezza delle persone e dei beni, la Polizia di Stato è stata in prima linea nell'azione di prevenzione e repressione dei comportamenti criminali e nel contrasto della penetrazione nel tessuto locale di organizzazioni di stampo mafioso."

Nella giornata di domani sarà la volta di Vasco Rossi, nato a Zocca, ma con il cuore e le parole delle sue canzoni che narrano della modenesità. A consegnare il premio saranno il sindaco Muzzarelli e la presidente Maletti, entusiasti a seguito del successo del Modena Park, il più grande concerto musicale a pagamento non solo d'Italia, ma del mondo.