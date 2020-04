"Codice Ventura", Simona Ventura presenta il suo nuovo libro "a domicilio"

Simona Ventura torna in libreria con Codice Ventura (Sperling e Kupfer), un libro personale, in cui si guarda allo specchio e cerca di ricordare com’è stato crescere e iniziare a lavorare nella tv degli anni ’80. Il suo è un viaggio nei ricordi di una generazione, che l’ha vista crescere, per poi diventare una delle protagoniste più famose del piccolo schermo. “Un libro che ho voluto fortemente – ha detto – Trovo che quegli anni siano stati sottovalutati, hanno portato le nuove generazioni verso l’epoca moderna. Sono gli anni in cui mi buttavo in tutte le situazioni, non stavo a guardare il capello. Oggi è cambiato tutto, i ragazzi sono più fragili, noi eravamo più ruspanti“.

La conduttrice presenta il suo libro “a domicilio”, domenica 5 aprile alle 17.30, in diretta, sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” e sulla home page del sito www.forumguidomonzani.it con uno streming interattivo. Durante la dirette facebook gli spettatori possono interagire con Simona Ventura attraverso i commenti: gli spunti e le domande più interessanti vengono girate agli autori e riportate in sovraimpressione.

Il libro forse lascerà delusi quanti cercavano un po’ di gossip, aneddoti, segreti mai rivelati; saranno soddisfatti invece i fan della conduttrice che hanno voglia di conoscere più a fondo la donna e non il personaggio pubblico. Simona mette nero su bianco i suoi ricordi, fotografa i suoi primi 50 anni: il suo racconto diventa il racconto di un'epoca, un libro che cerca di riportare i ricordi di quei meravigliosi anni ai valori che dovrebbero essere senza tempo.

Infoline: BPER Forum Monzani, tel. 059 2021093.