Collezioni filati. Visitatori in crescita e grande soddisfaizione per 23° edizione

Circa 200 i visitatori che, mercoledì 4 e giovedì 5 luglio, si sono recati a Carpi in occasione di Collezioni Filati, la manifestazione che, realizzata con il sostegno di Carpi Fashion System, vede riuniti gli agenti di 80 aziende del settore operanti in Emilia Romagna. Estremamente apprezzata, dichiarano gli organizzatori Fabio Bega e Marco Vicenzi, la nuova location, il Carpi Fashion System Center di via dell’Agricoltura, che si conferma così, dopo essere stato inaugurato dalla 5° edizione di Moda Makers lo scorso maggio, un polo strategico per valorizzare i grandi eventi del Distretto del tessile abbigliamento. Tra i 200 partecipanti a questa 23ˆ edizione, maglifici, tessiture a maglia, uffici stile e buyers.

“Ovviamente – commenta Fabio Bega - le collezioni che abbiamo presentato sono quelle invernali, ovvero quelle relative alla stagione regina per quanto riguarda la maglieria, e anche se il cambio di sede ci preoccupava un po’, dato che, come si sa, le abitudini sono dure a morire, dobbiamo concludere che sono stati due giorni perfetti, ed esprimiamo dunque grande soddisfazione e confidiamo nella continuità”.

Gli fanno eco le parole di Simone Morelli, vicesindaco e assessore all’Economia del Comune di Carpi: “La soddisfazione raccolta dagli imprenditori di Moda Makers prima e dagli agenti di Collezioni Filati poi, conferma come la scelta di dotarci di un polo fieristico stabile e dedicato sia stata vincente. Continueremo con questa logica, per promuovere sempre di più e sempre meglio il Distretto e la sua filiera, seguendo una linea d’azione composta di tre elementi fondamentali: sinergia tra i soggetti promotori e tra pubblico e privato, visione strategica degli obiettivi da raggiungere, investimento di risorse importanti.”

A partecipare a questa edizione di Collezioni filati sono stati: Alberto Righi, Andrea Rebecchi, Augusto Bonato, Ballerini e Acerbi, Bestessile, Eric Volta, Fili e Tessuti, I Filati, Filippo Giovanetti, Franco Severi, Galliano Bisi, Lugli e Notari, Magnani e Spinazzola, Marco Vicenzi, Massimo Rustichelli, Stecca e Bandieri. Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso dalle associazioni imprenditoriali del territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi – sia per questa che per l’edizione autunnale.