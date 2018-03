Comix Games: il Muratori San Carlo di Modena in finale

La classe V C del Liceo Linguistico Muratori San Carlo di Modena rappresenterà il Nord Italia nellafinalissima dei Comix Games in programma al Salone Internazionale del Libro di Torino lunedì 14 maggio. Dopo aver sbaragliato la concorrenza e superato la prima fase del concorso di ludolinguistica, a cui avevano aderito circa130 scuole di tutta Italia, il Muratori San Carlo di Modena ha infatti battuto in semifinale il Liceo Linguistico di Alessandria, rientrando nella rosa delle 6 classi finaliste (3 per le medie e 3 per le superiori) che a Torino si contenderanno il titolo di Campioni Nazionali dei Comix Games.

La finalissima si svolgerà al Salone Internazionale del Libro di Torino lunedì 14 maggio 2018 a partire dalle ore 14.30presso l’Arena Bookstock, cuore pulsante del Bookstock Village (padiglione 5), l’area del Salone dedicata ai giovani lettori. Al Lingotto gli studenti del Muratori San Carlo di Modena dovranno vedersela con le altre due classi finaliste della sezione scuole superiori, ossia gli studenti delLiceo Classico Carducci di Cassino (FR) e quelli del Liceo Classico Duni di Matera.

Per quanto riguarda la sezione scuole medie le scuole finaliste sono l’IC Monpiani di Brescia, l’IC Scarperia di Scarperia (FI) e l’ IC Salinari di Montescaglioso (MT). Per mettere le mani sul tesoro della finalissima e aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games, lunedì 14 maggio i ragazzi dovranno misurarsi ancora una volta in divertenti giochi linguistici, sotto l’allegra guida diAndrea Delmonte, coordinatore editoriale dell’agenda Comix, e il giudizio di una giuria di esperti di umorismo e comunicazione.