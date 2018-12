Capodanno fuori porta: da Nek alla PFM, da Daniele Silvestri a Lo Stato Sociale

Non avete ancora una meta per i festeggiamenti del Capodanno 2019? Oltre ai tanti spettacoli in programma tra Modena e i comuni della provincia, vale la pena guardare anche "oltre confine". Tanti spettacoli gratuiti di assoluto livello sono stati infatti organizzati come ogni anno nelle città vicine, da Parma fino alla Riviera romagnola.

Bologna: festa in Piazza Maggiore

Il Capodanno in Piazza Maggiore con il tradizionale rogo del Vecchione. La musica selezionata da un gruppo di storici DJ bolognesi che, per l’occasione, si è riunito sotto il nome di Collettivo Musicalista Petroniano, formato da Davide Cassoli Cash DJ, Alessandro Murisciano Muri DJ, Daniele Palmieri Dano Deep DJ, Stefano Malaisi DJ, Rodolfo Candi Kando DJ e Luigi Giusti DJ“.

Rimini: in piazza suona Nek

Doppio appuntamento musicale in Riviera: a Rimini c'è Nek live in piazzale Fellini e il dj set di Marco Rissa dei TheGiornalisti) con Cosmo e Ivreatronic in piazza Malatesta.

Ferrara: l'incendio del Castello Estense

Un grande spettacolo piromusicale che ogni anno, dal 2000, riesce ad emozionare decine di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

Parma: conto alla rovescia con la PFM

Parma celebra il 2019 con il tradizionale concerto gratuito in piazza Garibaldi: quest'anno la Premiata Forneria Marconi.

Cesena brinda con Paolo Belli

Lo showman Paolo Belli e la sua Big band in piazza del Popolo.

Daniele Silvestri a Reggio Emilia

Quest'anno grande ospite musicale a Reggio Emilia: in piazza c'è Daniele Silvestri.

Mantova tra "Lo Stato Sociale" e spettacolo sui laghi

Nella città lombarda, in piazza Sordello, i festeggiamenti avranno inizio alle 22 con la presentazione dell'evento con i dj di Radio Bruno, mentre “Lo Stato Sociale” salirà sul palco alle 22.15. Allo scoccare della mezzanotte brindisi sul palco con la band e le autorità. Alle 00.20 circa avrà inizio lo spettacolo pirotecnico e musicale sui laghi di Mezzo e Inferiore, a cavallo del ponte di San Giorgio