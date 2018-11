Sassuolo lancia il contest fotografico #sedicidonna

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Sassuolo ha lanciato un contest fotografico su Instagram dal titolo: #sedicidonna. Scatta l’immagine e ferma l’istante di femminilità raccontando luoghi, volti o emozioni con il tuo smartphone, tablet o fotocamera. Il contest fotografico #sedicidonna promosso dal Comune di Sassuolo, ha l’intenzione di rappresentare le donne per quello che effettivamente oggi sono, andando oltre gli stereotipi, le costrizioni, i vincoli. #sedicidonna non pone limiti di età, luogo e contesto: vuole raccontare la femminilità e le donne colte nella loro quotidianità. Non solo selfie. Lo sguardo che ferma l’immagine può essere quello di chiunque, donna o uomo. Unico limite: il rispetto.

Per partecipare al contest puoi condividere una o più foto, che sviluppino il tema proposto su Instagram usando entrambi gli hashtag #sedicidonna, #contestsassuolo, descrivendola se vuoi con un breve testo. E’ possibile partecipare fino al 31 gennaio 2019, termine ultimo per l’invio delle immagini. Le 50 foto migliori, selezionate da una giuria di esperti, saranno esposte alla Paggeriarte di Sassuolo nella mostra che verrà inaugurata l’8 marzo 2019, in occasione della Festa della donna, e pubblicate sul relativo catalogo.

Il regolamento è semplice. La partecipazione è gratuita ed avviene con la pubblicazione, nei termini, sulla App Instagram dell’immagine con entrambi gli hashtag #sedicidonna, #contestsassuolo (le foto pubblicate senza entrambi gli hashtag non saranno selezionate).

Le foto potranno essere caricate fino al 31 gennaio 2019. È possibile partecipare con più foto, sia nuove che già presenti nella galleria Instagram e Facebook, tenendo conto però che, delle 50 foto selezionate, non sarà scelta ed esposta più di 1 foto dello stesso autore.

Non sono ammessi fotomontaggi e la segreteria del contest si riserva di eliminare le foto che non rispettano i principi della decenza e della morale. In caso di foto con minori, il partecipante si assume la responsabilità del consenso all’uso dell’immagine. Nel caso la foto dovesse essere selezionata per la mostra verrà richiesta la sottoscrizione della liberatoria.

Le foto saranno selezionate da una giuria di esperti e, quelle scelte, saranno esposte dall’8 marzo 2019 nella mostra #sedicidonna allestita presso la Paggeriarte di Sassuolo.

I partecipanti concedono a titolo gratuito, agli organizzatori, l’uso delle fotografie inviate per il contest, per tutti gli usi non commerciali legati alla promozione e alla valorizzazione delle iniziative #sedicidonna, in un quadro di diffusione che rispetti il senso artistico del contest. Per il solo fatto che partecipano al contest, i candidati assicurano gli organizzatori contro ogni ricorso eventuale di terzi per quanto riguarda l’originalità degli elaborati presentati e di non infrangere nessun tipo di legge e/o diritto di privacy.