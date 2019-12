Concorso fotografico “Unimore Images” i nomi dei vincitori

Si è concluso il concorso fotografico Unimore Images promosso dall’’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Fotografia Europea.

I vincitori, premiati mercoledì 4 dicembre, sono stati selezionati da una giuria, presieduta dal prof. Nicola Dusi, docente di Semiotica del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

Ad aggiudicarsi i premi sono stati Domenico Giove del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, primo classificato, Davide Zanghì del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, secondo classificato, e Rosario Lissandrello pure del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, terzo classificato.

Al primo classificato è andata una macchina fotografica Reflex digitale consegnata da Paola Campani di Coop Alleanza 3.0 che ha sostenuto il progetto. I primi tre classificati si sono aggiudicati l’opportunità di partecipare ad un workshop in occasione dell’edizione 2020 di Fotografia Europea.

Due menzioni d’onore sono andate a Sergiu Dumbrava del Dipartimento di Comunicazione ed Economia e Valeria Del Papa del Dipartimento di Scienze della Vita, mentre il premio giuria social è andato a Ludovica Monti del Dipartimento di Comunicazione ed Economia per #faccedaunimore, di nuovo a Domenico Giove del Dipartimento di Comunicazione ed Economia per #vitadastudente e Marica Ficorilli del Dipartimento di Scienze della Vita per #unimoredept.

La giuria ha selezionato inoltre le foto di Adele Botto del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Lorenzo Federici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Giorgia Guidoboni del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Luca Inghilterra del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Eugenio Maniero del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e Agnese Piccione del Dipartimento di Comunicazione ed Economi per essere esposte, insieme a quelle dei vincitori nella mostra collettiva Unimore Images, nell’ambito del circuito OFF di Fotografia Europea 2020.

La competizione ristretta a studenti iscritti ad Unimore, appassionati di fotografia, ha consentito di cogliere tantissime curiose immagini riferite alla vita dei giovani universitari e delle giovani universitarie nelle città di Modena e Reggio Emilia.