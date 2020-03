Design, al via un Concorso Internazionale per il nuovo logo di "Villa Sorra. Saperi e Sapori"

Al via a Castelfranco Emilia un Concorso Internazionale per l'ideazione del nuovo logo "Villa Sorra. Saperi e Sapori". L'iniziativa, che rientra nell'ampio progetto di riqualificazione di questo luogo meraviglioso, è, come sottolineato dal Vice Sindaco Denis Bertoncelli "un ulteriore e concreto passo in avanti nel percorso di progettazione che abbiamo avviato per il completo restyling di questo luogo magnifico che diverrà la nuova Casa delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio".

Questo concorso, relizzato in collaborazione con YAC Academy di Bologna, sarà attivo fino a giugno e vede la partecipazione di una giuria di esperti di altissimo livello.

Tutti dettagli si trovano sulla piattaforma CODE - Competitions for designers.

L'ammontare complessivo di questo importante investimento di riqualificazione è di 8 milioni di euro. Per il primo stralcio, da 5 milioni di euro, le risorse sono già state trovate: 3 mln sono stanziati dalla Regione Emilia Romagna, 1 mln arriverà dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e 1 mln sarà suddiviso tra i Comuni proprietari, Castelfranco Emilia, Nonantola, Modena e San Cesario.