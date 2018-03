“La Nuova Comunicazione”, un convegno nazionale sulla pubblicità a UniMoRe

Dopo il successo delle sei edizioni precedenti, Unimore - Università degli Studi di Modena Reggio Emilia ripropone la settima edizione dell’appuntamento con “La Nuova Comunicazione”, un convegno di portata nazionale dedicato alla pubblicità, ai suoi linguaggi e alla sua evoluzione. Organizzato per la prima volta nel 2012, in occasione del decennale della ex Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, l’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE).

L’appuntamento, previsto per giovedì 22 marzo 2018 a partire dalle ore 14,00, si svolgerà nell’Aula 8 del complesso universitario Palazzo “G. Dossetti” (viale Allegri, 9) a Reggio Emilia e si snoderà attraverso un programma che beneficerà dei contributi di numerosi docenti del Dipartimento di Comunicazione ed Economia. La direzione scientifica dell’evento è affidata al prof. Vanni Codeluppi dell’Università IULM di Milano e docente a contratto del DCE di Unimore.

Il calendario della giornata prevede un’apertura coi saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia prof.ssa Maria Cristina Martini. Seguiranno quindi alcuni interventi su un tema centrale della comunicazione contemporanea: divismo, media e marketing. Il vasto impiego che viene fatto oggi di personaggi famosi di vario tipo sarà dettagliatamente analizzato per quanto riguarda le conseguenza che tale impiego comporta nell’ambito dei media e della comunicazione d’impresa. Parteciperanno i docenti del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore Vanni Codeluppi, Damiano Razzoli e Veronica Gabrielli.

Anche in questa settima edizione dell’evento La Nuova Comunicazione si ricorderà il più importante comunicatore italiano, reggiano di nascita, a otto anni dalla scomparsa: Emanuele Pirella, pubblicitario che ha inventato campagne entrate nella storia della cultura italiana e premiate numerose volte al Festival internazionale della pubblicità di Cannes. Per l’occasione, sarà consegnato il premio assegnato al più importante comunicatore italiano dell’anno da una giuria di esperti presieduta da Marco Lombardi, Presidente dell’agenzia Young & Rubicam.

Seguirà la presentazione del nuovo libro “Scripta volant. Un nuovo alfabeto per scrivere (e leggere) la pubblicità oggi” (Codice edizioni), scritto da Paolo Iabichino, chief creative officer del gruppo Ogilvy & Mather Italia. Con Iabichino dialogherà la prof.ssa Giovanna Galli, docente del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.