Alla Biblioteca Crocetta corsi di programmazione e minirobotica per ragazzi

Un ingresso formativo dinamico nel mondo digitale. Lo propone a ragazzi e ragazze da 8 a 13 anni di età, la biblioteca comunale Crocetta di Modena in largo Pucci 33. Nella biblioteca modenese - premiata a livello nazionale “Casa di quartiere” nel piano “Cultura Futuro Urbano” del ministero per i Beni artistici, culturali e per il Turismo - stanno per partire infatti, lunedì 10 febbraio dalle 17 alle 19, i corsi gratuiti di programmazione “Scratch”, che anticipano quelli di minirobotica “Arduino”, al via invece dal 4 marzo dalle 15 alle 18.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria per otto iscritti massimo per ogni modulo (ci si iscrive in biblioteca, largo Pucci 33, palazzina ex Mercato bestiame, tel. 059 2033606 mail: biblioteca.crocetta@comune.modena.it). I corsi sono organizzati in collaborazione con la palestra digitale “Make it Modena” e saranno condotti da Maria Donzello, laureata in ingegneria informatica, che tiene corsi di coding e making nelle scuole e collabora con numerose istituzioni culturali. I partecipanti impareranno a orientarsi e muoversi tra bit e byte, e gli allievi di “Arduino” alla fine porteranno anche a casa una macchina teleguidata autoprodotta.

Gli otto moduli in programma di “Scratch” prevedono tre incontri ciascuno per imparare il linguaggio di programmazione ideato dal Mit di Boston su misura per l'apprendimento dei ragazzi; i due moduli in programma di “Arduino”, invece, prevedono ciascuno otto incontri su elementi di programmazione, elettronica e logica finalizzati al montaggio di una piccola quattroruote comandata da smartphone o tablet.