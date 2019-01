Al via i corsi e le iniziative del 2019 alla biblioteca Berselli di Campogalliano

Ripartono a Campogalliano le numerosissime attività ospitate presso la biblioteca comunale Edmondo Berselli e promosse dall’Università della Libera Età Natalia Ginzburg.

Mercoledì 16 gennaio saranno due gli appuntamenti: alle 17.30 prende il via un ciclo di cinque incontri di confronto e approfondimento sullo scenario politico-internazionale, curato dalla professoressa Luciana Bertellini. Il titolo è “Il Medio Oriente e l’Europa. Come vincere la nostra battaglia di civiltà”. Vengono analizzate le realtà dei alcuni paesi specifici: Libia, Siria, Iraq, Turchia, Iran e Russia. Sempre il 16 gennaio, alle 20.30, parte il nuovo corso di scrittura creativatenuto dal professor Davide Bregola. Alla fine del laboratorio i partecipanti impareranno a far diventare un e-book i loro scritti narrativi.

Martedì 22 gennaio, sempre in serata alle 20.30, l’artista Massimo Po conduce un laboratorio di pittura ad olio, finalizzato alla realizzazione di un quadro su tela, mentre nella stessa serata, il professor Enrico Gatti avvia un seminario riguardante i giardini cinesi e giapponesi, con riferimenti alla cultura e alla natura dei due paese.

Il 20 febbraio prenderà avvio anche il corso “Filosofia per non filosofi”, mentre il 14 marzo comincerà anche il corso di fotografia con i docenti del Circolo fotografico 4 Ville. Infine, entro sabato 2 febbraio, è possibile iscriversi per partecipare al viaggio culturale a Firenze del 24 febbraio, trasferta che comprende la visita della Galleria degli Uffizi, comprensiva di un nuovo allestimento dedicato alle opere di Caravaggio.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: 059.526176.