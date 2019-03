Al via corsi di informatica a Modena con il ciclo "Internet 101"

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo ciclo di corsi di alfabetizzazione informatica di base e avanzata che si svolgono nell’ambito del progetto “Internet 101”, promosso dalla rete Net garage del Comune di Modena e dall’associazione Civibox nell’ambito del progetto Pane e Internet della Regione Emilia-Romagna. Le lezioni prenderanno il via lunedì 25 marzo e sono rivolte a piccoli gruppi.

Per il primo livello sono previste otto lezioni di due ore ciascuna, due volte alla settimana, dedicate all’ utilizzo di base del pc, navigazione in internet, videoscrittura e gestione dei file. Dopo aver familiarizzato con il computer, sarà possibile accedere al secondo livello per imparare a gestire le immagini (archiviazione ed elaborazione di base) e i file multimediali, a scaricare e installare software, a importare file da videocamere, fotocamere e cellulari, ad archiviare e a mettere in sicurezza i dati. Vengono proposti anche corsi sull’utilizzo di smartphone e tablet, web, social network.

I corsi “Internet 101” si svolgono al My Net Garage in via degli Adelardi 4 e al Net Garage 2.0 al Windsor Park in via San Faustino 155. Ci si può iscrivere recandosi di persona presso la segreteria della Rete Net Garage-Civibox, in via degli Adelardi 4, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, portando un documento di identità e versando la quota di iscrizione.

Il contributo per i corsi di alfabetizzazione informatica base è di 90 euro, mentre è di 110 quello per i corsi avanzati, oltre a 10 euro per associarsi a Civibox, l’associazione che gestisce i corsi. La quota comprende anche il costo del materiale didattico fornito. Per informazioni si può telefonare negli orari di apertura ai numeri 059 2034844 o 334 2617216 (civibox@gmail.com; www.civibox.it).

Se durante lo svolgimento o alla fine di un corso rimangono dubbi o difficoltà, Civibox propone agli associati “Un tutor per me”, incontri individuali per risolvere i problemi o approfondire argomenti specifici.