Piccoli e grandi attori al Teatro dei Venti, Open Day per i corsi 2018/19

Anche quest’anno al Teatro dei Venti iniziano i Corsi del Centro di Formazione Teatrale: un appuntamento che si rinnova offrendo a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di sperimentare un percorso che, tra gioco e disciplina, fa avvicinare al mondo del teatro. Lunedì 24 settembre alle ore 19.00 presso la sede di Via San Giovanni Bosco 150 a Modena si terrà l'Open Day di presentazione di programmi, spazi e docenti.

I Corsi settimanali saranno tenuti dagli attori della compagnia modenese, Oksana Casolari, Francesca Figini, Davide Filippi, Antonio Santangelo, dal regista Stefano Tè e da altri operatori qualificati e fanno parte di un'offerta formativa attenta a diverse tipologie di pubblico e differenti esigenze. Per tutti i corsi settimanali è possibile seguire una lezione di prova gratuita prima dell'iscrizione. Inizio incontri da lunedì 1 ottobre.

Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con percorsi di avvicinamento al teatro per i bambini dai 3 ai 5 anni e per quelli dai 6 ai 9 anni, con incontri basati sul gioco e sulla conoscenza reciproca. Per i ragazzi dagli 10 ai 13 e gli adolescenti dai 14 ai 17 anni i corsi mettono in campo l'ascolto, le relazioni di gruppo e il rafforzamento dell'autostima. Per gli adulti si propone un percorso di ricerca capace di far scoprire le proprie capacità creative, stimolando le potenzialità espressive di ciascuno.

Il percorso di Alta Formazione di quest’anno si concentra su Arte Marziale e Arte Teatrale, con un Laboratorio di Kalarippayattu e Kathakali condotto da Mario Barzaghi e Sankar Lal Sivasankaran Nair.

Altra novità sono i percorsi di “Formazione per operatori teatrali in ambito sociale” e di “Teatro per gli spazi urbani”, con Laboratori intensivi e momenti di incontro seminariale condotti tra gli altri da Alberto Grilli, Giuliano Scabia, Andrè Casaca.

Per chi vuole esplorare la progettazione di un costume teatrale viene proposto il workshop “Costumestoria”, mentre per genitori e bambini che si vogliono sperimentare nella costruzione di un muppet c’è “Il mio amico immaginario”; entrambi i workshop sono ideati e condotti dalla costumista e scenografa Emanuela Dall’Aglio.

Da tredici anni a questa parte il Centro di Formazione Teatrale è un luogo d’incontro per quanti vogliono avvicinarsi al teatro sperimentando le proprie potenzialità creative. I Corsi del Teatro dei Venti fanno parte dell’offerta Corsi di Arci Modena e hanno il patrocinio del Comune di Modena.

Per tutti i dettagli sui corsi e le attività del Teatro dei Venti è possibile consultare il sito: www.teatrodeiventi.it.