Musica lirica, riparte il corso di canto con Mirella Freni

Mirella Freni sarà docente principale del corso di alto perfezionamento per cantanti lirici tenuto dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena dal 19 marzo al 29 giugno 2018. Il corso è realizzato nel contesto di un ampio programma di formazione sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, e volto a fornire alte competenze specialistiche alle diverse figure che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, con l'obiettivo di rafforzare e innovare le realtà di produzione artistica presenti nel territorio.

Il corso, di assoluto rilievo internazionale, viene promosso nell'ambito del programma Modena Città del Belcanto che vede partecipi il Comune di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio e l’Istituto Musicale “Vecchi – Tonelli” nel comune intento di valorizzare la tradizione lirica modenese attraverso un percorso di formazione che unisce allo studio la produzione in palcoscenico. È grazie a questo programma che si terrà alla fine del corso, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, uno spettacolo conclusivo con scene operistiche presentato in occasione della festa della musica, il 21 giugno, sul palcoscenico del Teatro Pavarotti.

Oltre alle materie propriamente pensate per il perfezionamento dell’interpretazione musicale, quali ad esempio la tecnica vocale, lo studio dello spartito e dell’arte scenica, il corso, che sarà a tempo pieno per un totale di 500 ore, prevede una preparazione della tecnica attoriale sviluppata in partenariato con i corsi di formazione di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Quattordici gli studenti selezionati, residenti in Regione ma provenienti, oltre che dall’Italia, da paesi quali Israele, Russia, Taiwan, Cina, Brasile e Turchia.

La precedente edizione del corso si era tenuta con successo da settembre a dicembre 2016 e si era conclusa con la rappresentazione di Gianni Schicchi a gennaio 2017.

“Sono felice di poter partecipare ai corsi del Teatro Comunale - ha detto Mirella Freni. - La musica è la mia vita, sono contenta di passare alle nuove generazioni questa mia passione e di poter aiutare i giovani ad affrontare una professione difficile ma entusiasmante.”