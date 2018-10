La finanza spiegata in modo semplice. Il percorso gratuito di Azimut Capital Management

Lo spread aumenta, ma l’outlook resta stabile ed il rating non arriva al livello junk bond. Le parole della finanza sono ormai entrate nel nostro lessico quotidiano, ma quanto di noi sanno veramente cosa significhino e quali siano i concetti che esprimono e le conseguenze che comportano? Per orientarsi meglio tra le parole e le regole dell’economia ci vorrebbe proprio un “Dizionario Finanza-Italiano/Italiano-Finanza” che, come un glossario ragionato ed accessibile, faccia da guida per il singolo cittadino (nonché piccolo investitore) a digiuno di conoscenze economico-finanziarie, aiutandolo a comprendere le dinamiche di questo settore.

Le parole della finanza saranno al centro del primo appuntamento del Percorso di Educazione Finanziaria organizzato da Azimut Capital Management presso il Mèv Lab di Modena: giovedì 25 ottobre a partire dalle ore 21 sarà Emanuele Lusso (Consulente Finanziario Azimut) ad illustrare ai partecipanti cosa c’è dietro a tutti quei termini specialistici che vengono utilizzati quotidianamente nella comunicazione di massa. Nel corso della serata verranno illustrati in maniera semplice e comprensibile quali sono i principali strumenti finanziari esistenti, come funzionano e come sia possibile mettere al sicuro i propri investimenti.

Gli appuntamenti successivi del Percorso di Educazione Finanziaria tratteranno di: previdenza integrativa; strumenti assicurativi su misura per le famiglie; consulenza tecnica in ambito finanziario. L’appuntamento è ad ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a: emanuele.lusso@azimut.it